Burhaniye’de arkeoloji ve eskimeyen müzik buluşması: Adra'Fest

Yayınlanma: 12.08.2024 - 06:19

Güncelleme: 12.08.2024 - 06:19

Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen, Adramytteion Klasik Müzik Konserleri yanında Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) oda müziği ile orkestra kampını kapsayan Uluslararası Adra’Fest 2024 Festival Akademi; 9 Ağustos akşamı Burhaniye Ören’deki Kazı Evi’nde düzenlenen Adra Kuartet konseriyle başladı. 17 Ağustos’ta sonlanacak etkinliklerde tütsüden kurabiyeye, kolonyaya dek farklı başlıklarda atölyeler düzenlenecek, çok sayıda konser ve 85 gencin katılarak önemli eğitimcilerden dersler alacağı eğitim programı uygulanacak.

OTUZUN ÜSTÜNDE KURUM

Ören Adramytteion Derneği’nin yürütücülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi başta olmak üzere, ticaret odaları ve ilçe belediyeleri paydaşlığında yerel çok sayıda zeytinyağı ve turizm işletmesinin desteğiyle 30’un üzerinde kurumun iş birliğiyle düzenlenen Adra’Fest; toprağın üstünde yaşayanlara müziğin o yüzyıllardan günümüze gelmiş halini sunuyor. Edremit Körfezi’ndeki şehirleri kapsayan festival, “mitoloji” adını alan ve arkeolojinin peşine düştüğü tarihe, kökleriyle dokunan zeytin ağaçlarının felsefesinde: Meyveleriyle her gün insanı doyurduğu amacı taşıyor. Yunan Yarımadası’nın flütçü Pan’ı ile Anadolu’nun lir çalan Apollon’u Midas’ın hakemliğinde yüzyıllar önce yaptığı karşılaşma, günümüzün sanatçıları sayesinde buluşmaya dönüşüyor. Kazılar sürerken çıkan tozla birlikte göğe, müziğin notaları yükseliyor.

Yıllardır “turizm” vasfı benimsenerek değil, adeta “yazın geçirildiği yerler” olarak görülen Körfez’de, yerlisi olan insan da yıllar önce birbirinden ve kültüründen uzaklaşarak “işletmeci” oldu. “Çiğnenen çim için kimin emek sarf ettiği” ya da “eli kurulamak için iki saniye kullanılıp çöpe atılan kâğıt havlunun hangi ve kaç yaşında ağaçtan üretildiği” gibi bilgilerin artık merak edilmediği toplum yapısında Adra’Fest; binlerce yılın birikimi olan toprağının altındakileri, üstünde gezenlere anlatmak üzere çaba harcıyor. Kendine ve birbirine zaman harcamayıp ekranlara bakarak “boş zaman” kavramına sürüklenen insanlara; geçmiş yüzyılların ayağının bir metre altı mesafede olduğunu anlatmaya çalışıyor. “Klasik hale gelen, yani eskimeyen şeyler üretmek gayesindeyiz” diyen Aşkın’ın önderliğindeki CAKA ekibi ve koşup gelen sanatçılar da bu konuda üstlerine düşeni yapıyor. Zeytin ağaçları ve kokuları altında buluşanlar “sanatsever”e dönüşüyor, sonradan gelenleri zeytin kasalarında oturuyor. Yaylı dörtlüsüne kontrbas, ud ve arpın da katıldığı Adra Kuartet ise, doğaçlamayla “Zeytin” adlı yeni eser dahi üretiyor. 12 Ağustos’tan itibaren ise sabah çalgılarıyla çalışacak çocuklar-gençler; akşam konser verecek olmanın şimdiden heyecanını duyuyor.

N’olur! Ücretsiz olan konserleri, değersiz sanmayın! Sevgi dolu önyargılarınızla gidin! Ve bir de 70’inizde bile zeytin dikin, aman ha sökmeyin! Ki anlayalım, bilelim, söyleyelim: “Evet görüyoruz; öylesine ciddiye almışsınız yaşamayı!” Ayrıntılar için festival sayfası: https://adrafest.com ([email protected])