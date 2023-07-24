Burhaniye’de kitaplı günler!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 23:20

Güncelleme: 24.07.2023 - 23:20

Balıkesir Burhaniye Kitap Fuarı’nda son gün düzenlenen Cahit Sıtkı’yı anma programı çok büyük ilgi gördü. Yazar Şehmuz Diken, Cahit Sıtkı’yı anlattı. Programı Sinan Karahan sundu. Diyarbakır’a da gitmiş orada araştırmalar çekimler yapmış. Cahit Sıtkı’nın Burhaniye’deki evi anlatıldı. Şehmuz Diken, Cahit Sıtkı ile ilgili Varlık dergisinin bastığı onun ilk şiir kitaplarını da getirmişti.

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz yıl Murat Ağırel’e verilen gazetecilik araştırma ödülü bu kez Saygı Öztürk’e verildi. Saygı Öztürk Hürriyet Haber Ajansı Yerköy muhabiriydi, ben de Kemaliye muhabiriydim. Kardeşim gibi severim. O yıllarda bölge sayfaları vardı. Ankara şefimiz Sezai Bayar onu Hürriyet’e aldı. Saygı Öztürk çok çalışarak önemli işler yaptı, önemli kitaplar yayımladı. Çok başarılı oldu. TV programları yaptı, bu yıl da ödül kendisine verildi. Ödülünü Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in elinden alan Saygı Öztürk kısa bir konuşma yaptı bu ödül için teşekkür etti.

ALTAN ÖYMEN DEĞİŞİM YILLARI

Duayen gazeteci eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen değişim yıllarını anlattı. Politikacılar için yol gösterici sözler söyleyen Altan Öymen’in söyleşisi hayranlıkla izlendi. İlerlemiş yaşına rağmen çok güzel bir Türkçeyle konuşan Altan Öymen’e, Deveciler ödül verdi. Programı izleyen İlyas Salman’a halk büyük ilgi gösterdi.