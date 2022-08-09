Bursa Uludağ Üniversitesinde "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" kuruldu
Bursa Uludağ Üniversitesinde kurulan "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü", tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında eğitim verecek. Bölüme özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilecek
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulan "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü" yeni akademik yılda faaliyete geçecek. Akademik yapılanması tamamlanarak 2022-2023 öğretim dönemine hazırlanan 4 yıl süreli bölüme, özel yetenek sınavı ile öğrenciler kabul edilecek.
Tezhip, minyatür, hat ve ebru sanat dallarında eğitim verecek bölümün 20 kişilik kontenjanı bulunuyor.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, eğitim için geçici olarak tahsis edilen binada gazetecilere yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mevcut resim ile sahne sanatları bölümlerine ilaveten bu yıldan itibaren Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nü açtıklarını bildirildi.
Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti, tarihi ve kültürel mirasın önemli merkezlerinden olduğunu hatırlatan Kılavuz, "Böyle bir merkezde geleneksel Türk sanatları bölümünün şu ana kadar açılmamış olması hakikaten üzüntü verici bir tabloydu. Bunun ilk ana sanat dallarını açmak nasip oldu. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kılavuz, bundan sonra sırasıyla hat, çinicilik ve ciltçilik eğitimini de vermek istediklerini anlattı.
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