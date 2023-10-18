Bursa'da Kent ve Mimarlık Kongresi toplanacak
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, kent dinamiklerinin işbirliğinde cumhuriyet’in 100. yılında Bursa’da Kent ve Mimarlık Kongresi düzenliyor.
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Kent ve Mimarlık Kongresi" yarın başlıyor. Fakülte, cumhuriyetin 100. yılına özel bir kongre programı hazırladı. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ile meslek insanlarının katılacağı programın açılış töreni, yarın Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin yapacağı kongrede, “Bursa’da Mimarlık ve Planlamanın Yüzyılı”, “Mimarlık Eğitimi”, “Bursa’daki Mimari Projeler Üzerinden Mimarlığın Gelişimi” konulu oturumlar yapılacak. İki ayrı program şeklinde sürdürülecek etkinlikte Bursa’da Kent ve Mimarlık Kongresi’nin yanı sıra 18 Ekim'de Genç Araştırmacılar Ulusal Sempozyumu da düzenlenecek.
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