Büyükada'da Behçet Necatigil buluşması

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:40

Açılış öncesinde “Bir Hayata Mektuplardan Bakmak: Necatigil'in Mektupları” konulu söyleşi gerçekleşti.

Sergiyi Adalar Vakfı Başkanı Ali Erkurt ile birlikte açan, kızları mimar Selma Necatigil ve yazar, çevirmen Ayşe Sarısayın, "Necatigil, 60'lı yıllarda iki yaz kaldığımız, yoğun çalışması nedeniyle ancak günübirlik geldiği adaya doğumunun 109. yılında bu kez zengin arşivini barındıran odasının okurlarına açıldığı sergi ile üç haftalığına geldi." diyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Sarısayın ile birlikte Necatigil arşivi üzerinde çalışan ve kitaplarını yayına hazırlayan Serenad Demirhan'in yönettiği “Bir Hayata Mektuplardan Bakmak: Necatigil'in Mektupları” konulu söyleşi gerçekleşti. Yapı Kredi Yayınlarından çıkan mektup kitaplarının editörü olan Murat Yalçın ile şair, yazar Metin Celâl'in katıldığı söyleşide mektupların, her şeyden önce küçük yaşında başlayıp gittikçe gelişip güçlenen edebiyat tutkusunun büyüklüğünü ve edebiyat tarihimizi aydınlattığını vurguladılar. Yalçın; "Mektuplarda şiirlerinin alt yapısını görüyorsunuz. İkisi bir bütün. İyi ki, bu kadar mektup yazmış ve gelen mektuplarla birlikte korunmuş. Bunları ortaya çıkarmak da mahremiyeti zedelemez. Çünkü edebiyatçı yazmaya oturduğu zaman zaten kendine daima çeki düzen verir." diyerek mektupların şiirleri çok daha sevdirdiğinin altını çizdi. Kitaplarından örnekler veren Metin Celâl ise, "Onun şiirleri günün istekleriyle yazılmamıştır, her şiirinde derinlik, bağlantılar vardır" dedi.

Serginin ikinci söyleşisi "Edebi Bir Mirasın İzinde" Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Deniz Yüce Başarır'ın katılımıyla 27 Nisan Pazar günü 16.00'da Adalar Müzesi'nin ev sahipliğinde yapılacak.