Çağdaş Rus Sanatçılar resim sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 18:40

Güncelleme: 13.09.2024 - 18:50

Açılışı 13 Eylül saat 18.00'de açılışı yapılan sergi, Rus sanatının farklı ekollerini ve modern yaklaşımlarını yansıtan özgün eserlerle dikkat çekiyor. Sergide Natalia Soylu, Svetlana Akkan, Svetlana Yeşilyurt, Elena Markova, Anastasiia Zahareva, Olga Dobromyslova, Nata Yılmaz ve Alsu Saygılı gibi çağdaş Rus sanatçılarının eserleri yer alıyor. Sergi, 27 Eylül’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Yoğun katılımın gerçekleştiği açılışa Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç.Dr.Aleksandr Sotniçenko ve Savunma Müsteşarı Maxim Sidorko da katıldı. Resim sanatı meraklıları, bu önemli sergide sanatçıların eserlerini yakından inceleme ve çağdaş Rus sanatının en seçkin örneklerine tanıklık etme fırsatı bulacaklar.