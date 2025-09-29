Çağın Görsel Tanığı: Edward Burtynsky

Burtynsky’nin Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında çektiği fotoğraflar, endüstriyel faaliyetlerin doğa üzerindeki etkilerini görünür kılarak izleyiciyi hem estetik hem de düşünsel bir deneyime davet ediyor.

Sergi, Kanadalı sanatçının Türkiye’nin farklı bölgelerinde çektiği, ilk kez izleyiciyle buluşan güncel projesinin yanı sıra, son otuz yıllık birikiminden seçilmiş, ses getirmiş fotoğraflarına yer veriyor.

Marcus Schubert’in küratörlüğünü üstlendiği sergi “Erozyon”, “Su ve Tuz”, “Afrika Çalışmaları”, “Doğa”, “Taş Ocakları”, “Berezniki Madeni” ve “Petrol” gibi tematik başlıklar altında sunulan çok özel karelerle, izleyiciyi gezegenimizde görsel ve düşünsel bir yolculuğa çıkartıyor.

“GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEK HÂLÂ ELİMİZDE”

Kırk yılı aşkın kariyerinde uygarlığın doğa üzerindeki etkilerini mercek altına alan Edward Burtynsky’nin Türkiye’de ilk kez sergilenecek, ustalıkla yarattığı imajlar, yeryüzündeki insan izlerinin uzun vadeli sonuçlarını düşünmemizi sağlarken, neleri kaybetmekte olduğumuzu ve gelecek nesiller için inşa ettiğimiz dünyanın sürdürülebilirliğini nasıl koruyabileceğimizi ciddiyetle sorgulamamızı talep ediyor. Sergiyle aynı adı taşıyan kitapta Kasım ayında sanatseverlerle buluşacak.