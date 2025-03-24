Çalışma arkadaşları Barış İnce gözaltına alındı: Tudem Yayın Grubu'ndan eylemlere destek!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:27

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve belediyelere yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar sürerken, İstanbul ve İzmir'de sabahın erken saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DİSK Basın-İş'in bir sonraki açıklamasına göre, bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür, eski Cumhuriyet muhabiri Gökhan Kam, İzmir'de foto muhabir Murat Kocabaş ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.

Tudem Yayın Grubu, yargı operasyonu sonrası gerçekleşen gözaltılara tepki gösterdi.

Başta çalışma arkadaşları Barış İnce ve eşi Sevil İnce olmak üzere, keyfi gözaltıların son bulması gerektiği vurgulanan açıklamada,

"Gençlerin ve halkın 19 Mart’tan itibaren gelecekle ilgili akademik ve demokratik kaygılarını, anayasal haklarını kullanarak dile getirmeleri, tüm kesimlerce iyi okunmalıdır. Gençler, demokratik ve özgür bir ülkede, diploma endişesi olmadan üniversitelerinde okumak ve mezun olmak istiyorlar. Hocalarının ve seçilmişlerin diploma iptallerini kabul etmiyorlar. Gelecekten kaygılılar ve hukuka inançları kalmadığı için tepkilerini dile getiriyorlar. Halk, seçilmişlerin masumiyet karinesi yok sayılarak tutuklu yargılanmasını kabul etmiyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Anayasamızın 34. maddesi gereğince, ‘Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ Bu hakkı kullanan halka ve gençlere kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti bir an önce durdurmasını bekliyoruz. Başta çalışma arkadaşımız Barış İnce ve eşi Sevil İnce olmak üzere keyfi gözaltıların sonlanmasını ve kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gençleri duyun, halkın sesini duyun."