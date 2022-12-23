Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.
Şişecam'ın 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yayınladığı “Paramparça” reklam filmindeki cam Atatürk portresi ziyaretçilerle buluşuyor.
İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar müzede sergilenecek.
Müze, salı-cuma 09.30-17.00, cumartesi-pazar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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