Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi’nde

İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 11:44
Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi’nde
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Şişecam'ın 10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yayınladığı “Paramparça” reklam filmindeki cam Atatürk portresi ziyaretçilerle buluşuyor.

İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4 bin 28 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, 31 Mart 2023’e kadar müzede sergilenecek.

Müze, salı-cuma 09.30-17.00, cumartesi-pazar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


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