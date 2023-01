Can Bonomo’dan yeni tekli: Sustum

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:46

Söz ve müziği Can Bonomo’ya ve düzenlemesi Can Saban’a ait olan şarkının kayıtları The FatLab Stüdyosu’nda yapıldı. Şarkının kapak tasarımını Artificial Fantastique yaptı.

Klibin yönetmenliğini ise oyuncu Öykü Karayel üstlendi.

Benzinlikte geçen kısa film dokusundaki klipte Esra Ruşan, Beran Soysal ve Uğur Uzunel rol aldı.