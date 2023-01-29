Can Bonomo’dan yeni tekli: Sustum
Müzisyen Can Bonomo’nun Sustum isimli yeni teklisi ve video klibi yayımlandı.
Söz ve müziği Can Bonomo’ya ve düzenlemesi Can Saban’a ait olan şarkının kayıtları The FatLab Stüdyosu’nda yapıldı. Şarkının kapak tasarımını Artificial Fantastique yaptı.
Klibin yönetmenliğini ise oyuncu Öykü Karayel üstlendi.
Benzinlikte geçen kısa film dokusundaki klipte Esra Ruşan, Beran Soysal ve Uğur Uzunel rol aldı.
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