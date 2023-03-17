Çanakkale Zaferi için AKM'de üç özel konser

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 19:08

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 19:08

Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında 'Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' vesilesiyle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Opera İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi'nde Çanakkale şehitleri anısına konser verecek.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 17 Mart’ta gerçeklecek ilk konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası izleyicilerin karşısına çıkacak. Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki “Çanakkale Zaferi Konseri”nde trompet sanatçısı Erkut Gökgöz ile keman sanatçısı Rüstem Mustafa solist olarak sahne alacak. Konserde, E.Chausson'ın Poeme Op. 25'i, G.Daverne'nin Gelibolu Rapsodisi ve L.v.Beethoven'ın Senfoni No:7 eserleri icra edilecek.



AKM Tiyatro Salonu'nda 18 Mart Cumartesi günü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun “Çanakkale Destanı” konseri seyirciyle buluşacak. Konser, Ayhan Çağlı ve Enes Ergün’ün sunumları ve Özata Ayan’ın hazırladığı barkovizyon eşiliğinde gerçekleşecek.

AKM Müzik Platformu da 18 Mart Cumartesi günü Opera İstanbul’un konserine ev sahipliği yapacak. “Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri”nde, Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura, Erdal Tuğcular, Muammer Sun gibi Cumhuriyetin değerli bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvar icra edilecek.