Çankaya Belediyesi, Ceyhun Atuf Kansu büstünün açılışını gerçekleştirdi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Şair ve yazar Ceyhan Atuf Kansu’nun 102. doğum günü nedeniyle dün Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı’nda tören düzenlendi.

Törende, parka yerleştirilen Ceyhun Atuf Kansu büstünün açılışı gerçekleştirildi. Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gazetemiz yazarı Işık Kansu, Ceyhun Atuf Kansu’nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Fürüzan Bilir, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, ressam Celal Binzet, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Nilgün Pazarcı, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Eski Başkanı Ahmet Göksan, Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Torunoğlu, Kansu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Taşdelen, “Ceyhun Atuf Kansu, cumhuriyet aydınlanmamızı en güzel anlatan isimlerdendir. Kansu’nun ismini Çankaya’da yaşatmak bizim için büyük bir onur. Bu güzel hediyeyi bizimle paylaştığı için Kansu ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz Ceyhun Atuf Kansu’lardan, Ahmet Taner Kışlalı’lardan, Muammer Aksoy’lardan cumhuriyet nedir, bizi yaşatan değerler nedir onu öğrendik. O yüzden adlarını hep yaşatacağız” dedi.

"BARIŞ İÇİN YAZDI"



Kansu’nun kızı Bahar Gökler, “Ceyhun Atuf Kansu kalemini bütün dünya insanlarına ve ülkelerine açtı. Barış ortamında yaşanması için kalemini sanki oralarda yaşamış gibi yazmıştır. Babam yurt sevgisini sadece yazarak değil, bir çocuk hekimi olarak kullanmıştır. Vefanın ve değerbilirliğin kaybolduğu bir çağda böyle bir heykeli kazandırdıkları için Çankaya Belediyesi’ne ve heykeli yapan Metin Yurdanur’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Heykeltraş Metin Yurdanur da, büstün açılışından duyduğu mutluluğu vurguladı. Konuşmaların ardından büst, Kansu ailesi, Taşdelen ve Yurdanur tarafından açıldı.