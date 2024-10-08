Çankaya Belediyesi I. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri İlk Sahiplerini Buluyor

Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:43

Güncelleme: 08.10.2024 - 14:43

Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez verilen I. Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, 11 Ekim 2024 Cuma akşamı Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek törende sahiplerine takdim edilecek. Türk edebiyatı ve müziğine önemli katkılar sunan isimleri onurlandırma amacıyla başlatılan ödül töreni, sanat camiasında büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ahmet Telli’ye Edebiyat Ödülü

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu’nda bir araya gelen edebiyat seçici kurulu, oybirliğiyle Ahmet Telli’yi edebiyat ödülüne layık gördü. Seçici kurul, Telli’nin şiirlerinde işlediği özgürlük, adalet ve toplumsal vicdan temalarına, toplumsal duyarlılığa dair yaptığı vurguya dikkat çekti. Ahmet Say’ın öncülüğünde Türkiye Yazıları dergisiyle edebiyat dünyasına adım atan Telli’nin, şiirlerinde “hayır diyebilme cesaretini” hatırlatarak okuyucusunu direnç ve umutla buluşturduğu vurgulandı.

Genç Piyanist Can Çakmur’a Müzik Ödülü

Müzik alanında ise ödüle, uluslararası başarılarıyla dikkat çeken genç piyanist Can Çakmur layık görüldü. Müzik seçici kurulu, Çakmur’un dünya genelindeki başarıları ve sanata adanmışlığına vurgu yaparak onun Türkiye için değerli bir müzisyen olduğuna işaret etti. Kazandığı ödüller, albümlerindeki yankı ve profesyonel çalışmalarıyla genç yaşında adından söz ettiren Çakmur’un aynı zamanda akademik kariyeriyle de öne çıktığı belirtildi.

Tören Detayları

11 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilecek törende, ödüller Fazıl Say ve Seda Kırankaya’nın katılımıyla düzenlenecek ücretsiz bir halk konseri eşliğinde takdim edilecek. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstleneceği gecede, Türk edebiyatı ve müziğinin değerli temsilcileri onurlandırılacak.

Çankaya Belediyesi’nin başlattığı bu özel ödül töreni, Ahmet Say’ın anısını yaşatırken, müzik ve edebiyat alanındaki güçlü isimlere saygı duruşunda bulunarak geleceğe önemli bir iz bırakmayı amaçlıyor.