Cannes Film Festivali 2026 seçkisi açıklandı

Cannes Film Festivali’nin 79. edisyonu için merakla beklenen resmi seçki duyuruldu. Festival direktörü Thierry Frémaux, bu yıl 2 bin 491 filmin başvurduğunu açıklarken programın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. 12 Mayıs’ta “La Vénus électrique” ile açılacak festivalin jüri başkanlığını ise Park Chan-wook üstlenecek. Festivalde Barbra Streisand ve Peter Jackson'a daha önce duyurulduğu üzere onur ödülleri takdim edilecek.

Festivalin bu yılki seçkisinde Hollywood yapımlarından ziyade uluslararası ve bağımsız sinemanın ağırlığı dikkat çekiyor. Özellikle auteur yönetmenlerin güçlü varlığı festivalin genel tonunu yansıtıyor. Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Nicolas Winding Refn, Paweł Pawlikowski ve Ryusuke Hamaguchi yeni filmleriyle Cannes’da yer alacak isimler arasında.

ANA YARIŞMADA GÜÇLÜ İMZALAR

Ana yarışma seçkisinde Emmanuel Marre imzalı “Notre Salut”, Marie Kreutzer’in “Gentle Monster”ı ve Koji Fukada’nın “Nagi Notes”u öne çıkan yapımlar arasında. Na Hong-jin’in “Hope”, Hirokazu Kore-eda’nın “Sheep in the Box” ve Jeanne Herry’nin “Garance” adlı filmleri de Altın Palmiye için yarışacak. Arthur Harari’nin “The Unknown” filmi de seçkide yer bulan dikkat çekici yapımlar arasında.

Seçkinin dikkat çeken bir diğer yönü ise Amerikan yapımlarının sınırlı temsili oldu. Yarışma bölümünde yalnızca Ira Sachs imzalı “The Man I Love” yer alırken, ABD yapımlarının çoğu “Belirli Bir Bakış” bölümünde yer buldu.

'BELİRLİ BİR BAKIŞ'TA YENİ SESLER

Festivalin paralel bölümlerinden “Belirli Bir Bakış”, bu yıl da genç ve yenilikçi sinemacıları öne çıkarıyor. Laïla Marrakchi’nin “La Más Dulce”, Jordan Firstman’ın “Club Kid” ve Jane Schoenbrun’un “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” filmleri bölümün öne çıkan yapımları arasında.

Ayrıca Sandra Wollner’in “Everytime”, Katharina Rivilis’in “I’ll Be Gone in June”, Rakan Mayasi’nin “Yesterday the Eye Didn’t Sleep” ve Manuela Martelli’nin “The Meltdown” adlı filmleri de seçkide yer alıyor.

ÖZEL GÖSTERİMLER

Festivalin özel gösterimler bölümünde ise Steven Soderbergh imzalı “John Lennon: The Last Interview”, Ron Howard’ın “Avedon”, Christophe Réveille’in “Les Survivants du Che” ve Avril Besson’un “Les Matins Merveilleux” filmleri izleyiciyle buluşacak.

79.Cannes Film Festivali, bu yılki seçkisiyle bir kez daha dünya sinemasının farklı coğrafyalarından güçlü auteur sesleri bir araya getirirken, bağımsız sinemanın yükselen etkisini de gözler önüne seriyor.