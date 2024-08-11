Çavuştepe Kalesi’nde arkeologlardan büyük keşif: İç kale ile dış sur arasında gizli koridor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:37

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:37

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Urartu Krallığı'nın en parlak döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kale ile dış surlar arasında geçiş sağlayan yeni bir koridor ortaya çıkarıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kazılarda, kalenin kuzey bölümünde 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir giriş koridoru bulundu. Deprem ve yangınlar nedeniyle bazı bölümleri yıkılan bu koridorun, iç kale ile takı atölyeleri ve dış surlar arasında geçişi sağladığı tahmin ediliyor.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı açıklamada, Van Müzesi'nde sergilenen eserlerin önemli bir kısmının Çavuştepe Kalesi'nden çıkarıldığını belirtti. Şevli, "Yaklaşık 2 bin 800 yıl önce Van'ı başkent olarak kullanan Urartularla ilgili her geçen yıl yeni bulgular ortaya çıkıyor. Bu yılki kazılarda, kalede geçmiş yıllarda büyük bir yangının izlerine rastladık. Yangın taşları bile eritmiş. Aynı bölgede dış surlar ile iç kale arasında bulunan kapı, önemli bir bulgu. Bu kapı veya giriş, kalenin içine açılıyor" dedi.

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise, iç kale ile dış surlar arasındaki bağlantıyı bulmak için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Bu yılki kazılarda bu bağlantıyı sağlayan giriş veya koridoru bulduk. Bu bulgu, iç mekanlar ile dış mekanlar arasındaki geçişi sağlıyor ve bizim için önemli bir keşif" şeklinde konuştu.

Koridorda yangın izlerine rastladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kalenin büyük bir yangın geçirdiğini tespit ettik. Ahşap çatı tamamen yanmış, duvarlardaki kerpiç yapılar ise tuğlaya dönüşmüş durumda. Bu da yangının büyüklüğünü gösteriyor. Ortaya çıkardığımız koridor, iç kale ile dış surlar arasındaki ilk bağlantıyı sağlıyor. Bu keşif, bizi atölyelere götürecek ve kazılar devam edecek. Koridoru açıp başka nelerin olduğunu göreceğiz" dedi.