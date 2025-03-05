Çayırhan’daki işçilerin yeraltındaki direnişi devam ederken ÖİB’den itiraf geldi: İhaleyi kim alırsa 72 ayda ödeyecek

Yayınlanma: 05.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2025 - 04:17

Çayırhan Termik Santralı’nın özelleştirme ihalesinde son teklifler dün verildi. Yeraltında eylemlerini sürdüren işçiler süreci takip etti. Madenin girişinde eylem yapan maden emekçileri sık sık, “Satışı iptal et. Enerji, maden vatandır, vatan satılmaz. Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar attı.

Tepkiler karşısında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) dün ihaleye yönelik yeni bir duyuru yayımladı. Duyuruda, santral ve maden sahalarında daimi işçi statüsünde kamu personeli bulunmadığı, santral işletmesinde 770 personel çalıştığı, bunların 750’sinin hizmet alımı yapılan firma çalışanları olduğu belirtildi. Kömür madeninin ise rödovans sözleşmesi kapsamında Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) tarafından işletildiğini belirten ÖİB, KİAŞ’ın da çoğunluk payları özel sektöre ait bir şirket olduğunu, kömür madenindeki 1224 çalışanının KİAŞ’a bağlı çalıştığını bildirdi. Buna karşın KİAŞ’ın sitesinde ise Kömür İşletmeleri AŞ’nin 1957’de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun bir iştiraki olarak kurulduğu belirtiliyor. Ayrıca bu duyuru dikkate alınırsa ÖİB, “çoğunluk payları özel sektöre ait bir şirket” tarafından işletilen madeni özelleştirmeye çalışıyor. Bunun da çelişki yarattığına dikkat çekiliyor.

İŞÇİYE GARANTİ VERİLMEDİ!

Sendikaların önerileri dikkate alınarak ihalede bazı düzenlemeler yapıldığına işaret eden ÖİB, santral ve maden sahasında 5 yıl süreyle asgari 2 bin 50 çalışan koşulu sağlanacağını, çalışanın işten ayrılması durumunda bile lojmanda bir yıl süreyle oturma hakkı verileceğini, ihaleye konu sahaların daraltılarak üretim faaliyetlerini aksatmayacak alanların ihale kapsamı dışına çıkarıldığını bildirdi. Bu arada santral ve maden sahasında 5 yıl süreyle en az 2 bin 50 çalışan koşulu sağlanacağı belirtildi ancak bunlardan ne kadarının mevcut çalışanlar olacağı hakkında bir garanti verilmedi.

Duyuruya göre vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin yatırmak kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek. Vadeye bırakılan tutar için ise vade farkı tahsil edilecek. İhalede muhammen bedel ilan edilmezken, nihai pazarlık ve açık artırma görüşmeleri sonucunda yatırımcılardan gelen tekliflerin idare tarafından belirlenen değerin altında olması durumunda ihalenin iptal edileceği bildirildi. Ancak “idare tarafından belirlenen değerin” ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. İhalede devletin bir elektrik alım garantisi bulunmadığı, alıcının, tamamen piyasa koşullarında elektrik üretimi ve satışı yapacağı dile getirildi.