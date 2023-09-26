Cebeci-Sıhhiye hattında tıbbiyeliler

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

Serginin küratörü, ATO çalışanlarından Sibel Durak, “Sergide başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranların, imkânsızlıklar içerisinde verdiği mücadelelerin 1950, 1960 ve 1970’lere nasıl yansıdığını göstermek istedik” dedi. 8 Ekim’e dek ziyarete açık olacak sergide ATO üyesi hekimlerin arşivlerindeki fotoğraflar yer alıyor. Serginin açılışında konuşan ATO Başkanı Muharrem Baytemür, “Sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin sağlık sorunlarına deva olan, Cumhuriyetimizin yetişmesinde çok önemli katkıları bulunan tıbbiyelileri minnetle selamlıyorum. Dünün ve bugünün değerli bilim insanlarını, tıbbiyelilerin resim sergisinde gözlerindeki ışıltı ve idealin çalışma azminin günümüze de ışık tutmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan serginin küratörü Sibel Durak ise “Sergi, Ankara’da Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ve sonra gelişen süreçleri yansıtıyor” diye konuştu.

‘HACETTEPE DIŞINDA HASTANE YOK’

Sergide, arşivinden Numune Hastanesi’nin fotoğrafı yer alan fotoğraf sanatçısı-gazeteci Uğur Kavas ise “O muhitler, hastanelerin yoğun olduğu muhitlerdi. Orada bulunan hastanelerden şu an Hacettepe dışında hiçbiri yok” dedi. Sağlık sisteminin bozulduğu günlerin yaşandığını kaydeden Kavas, “Numune, Ankara’nın en yoğun hastanesiydi. Doktorları yetkin ve etkindi. O hastane gitti. Türkiye’nin en önemli kalp cerrahisinin olduğu Yüksek İhtisas Hastanesi gitti. Hıfzıssıhha kapandı. Sürekli yanlış işler yapılıyor” ifadelerini kullandı.