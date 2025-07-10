Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin 3. sezon tarihi belli oldu

2010 yılında hayatımıza giren ve kısa sürede efsaneleşen polisiye dizi Behzat Ç., yıllar içinde sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Televizyon ekranlarındaki yolculuğunu tamamladıktan sonra dijital platformlara taşınan dizi, hikayesini Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi adıyla sürdürmeye devam ediyor. Dizi, üçüncü sezonuyla 8 Ağustos’ta HBO Max’te izleyiciyle buluşacak.

DİZİNİN YENİ AFİŞİ YAYINLANDI, BEKLENEN TARİH AÇIKLANDI

Erdal Beşikçioğlu’nun ikonik hale gelen Behzat Amir karakterine yeniden hayat verdiği yapımın yeni sezon afişi izleyicilerle paylaşıldı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin merakla beklenen 3. sezonunun 8 Ağustos’ta HBO Max (eski adıyla BluTV) üzerinden yayınlanacağı duyuruldu.

SAVCI ESRA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yeni sezonda izleyicileri önemli bir sürpriz de bekliyor. Geçmişte “öldü” denilerek hikâyeden çıkarılan Savcı Esra karakterinin yeniden diziye dahil olacağı konuşuluyor. Bu gelişmenin Behzat Ç.’nin hayatında nasıl bir etki yaratacağı ise büyük merak konusu.

15 YILLIK EFSANE DEVAM EDİYOR

İlk kez 2010 yılında yayınlanan Behzat Ç., karanlık atmosferi, derinlikli karakterleri ve toplumsal meseleleri ele alan güçlü senaryosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Televizyondaki başarısının ardından dijital platformda da aynı etkiyi sürdüren dizi, üçüncü sezonuyla hikayesini daha da derinleştirmeye hazırlanıyor.