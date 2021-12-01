Cem Mansur: Cep telefonu mesajıyla görevden alındım

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Sanatçının görevden alınacağı kulis haberini, İBB Kültür’ün görevden alma haberini ve basın açıklamasını da yayımladığımız gibi sanatçının açıklamasını da yayımlamayı haber takip ve söz hakkı ilkeleri açısından gerekli buluyoruz. Cem Mansur, bu süreci özetlediği açıklamasında müzikseverleri 11 Aralık Cumartesi akşamı CRR Konser Salonu’nda efsanevi kemancı Gidon Kremer ile birlikte verecekleri ve kendisinin orkestrayı yöneteceği konsere de davet etti.

Cem Mansur, “Ekim 2019’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da onayıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni olarak atandım. 28 Kasım Pazar günü CRR’deki konserlerin kalitesini öven bir basın bülteni içinde görevden alındığım duyuruldu. Gerekçesi “yönetsel fikir ayrılıkları” olarak belirtilen görevime son verilme olayında, kiminle ve neden fikir ayrılığı yaşadığımdan söz edilmemektedir.

Tüm bunlar yaşanırken CRR’nin, 2021 yılı konser dizileri devam ediyor. 11 Aralık Cumartesi akşamı, efsanevi kemancı Gidon Kremer ile CRR sahnesinde olacağız. Büyük ustanın, benim ve CRR orkestrasının kayıtlarını izleyerek bizimle çalmayı kabul etmiş olması hepimiz için gurur kaynağı. Bu bildiriyi, konserimize bir davet olarak da kabul etmenizi rica ederim.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarihindeki en kısa genel sanat yönetmenliğinin nasıl son bulduğunu bilginize sunmak isterim.

Hiçbir şekilde talip olmadığım bu makamı, günümüz gerçeklerine cevap veren bir orkestrayı bu platformda kurma umuduyla kabul ettim. İki yıl boyunca asıl davet nedenim olan orkestra projesiyle ilgili tek bir toplantı yapılmadı. Makamı hiçbir şekilde kendi kariyerim için kullanmadım. Kendime iş veriyor konumunda olmamak için yönettiğim 30 kadar konserden ücret almayı reddettim.

Büyük bir dünya metropolünün ana konser salonuna yakışan uluslararası programları gerçekleştirmenin ötesinde, klasik müziği daha büyük kitlelerle buluşturmak hedefiyle, birer ilk olan açıklamalı ilçe konserleri ve senfonik açıkhava konserlerini kamu kaynaklarını harcayan bir kurum olarak önemsedim. Pandemi sürecinde müzisyenlere en düzenli çalışma imkânı sağlayan yer de CRR oldu. Adını taşıyan salonda, Cemal Reşit Rey’in eserlerini bir çatı altında toplama amacıyla, bestecinin varislerinin, ellerindeki el yazmalarını ve belgeleri salona bağışlamalarını sağladım.

Ekim 2021’de daire başkanı makamındaki kişi (resmi görevi “koordinatör” ama kendisi daire başkanının tüm yetkilerini kullanmakta) 2022 programı ve bütçesiyle ilgili telefon ve maillerimi cevapsız bırakmaya başladı. Katılmam gereken toplantıların benden habersiz yapıldığını ve icra kurulundan çıkarıldığımın farkına vardım. Kulislerde yerime getirmeyi planladıkları kişinin adı da geçmeye başlayınca Ekrem İmamoğlu’ndan randevu istedim ve benimle hemen görüştü. Hem vizyonumuzu seçime kadar birlikte devam ettirme taahhüdünü kendisinden aldım hem de orkestra kurulumuyla ligi toplantıların benim liderliğimde başlaması için genel sekreter yardımcısına talimat verdi. Bu gelişmelerden iki gün sonra koordinatör ve genel sekreter yardımcısı ile toplantıya çağrıldım ve bana görevden alınacağım bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’ndan kısa bir randevu talebime cevap gelmedi. Danışmanı, bu kararda başkanın onayının olup olmadığını öğrenmek için görüşeceğini; beni de görüştüreceğini ve bu süreçte hiçbir yazı veya tebligat almamamı ve imzalamamamı söyledi. 26 Kasım Cuma akşam saat 22’de İBB’den bir müdür, bana bir tebligat ile görevlendirildiğini söyledi ve kendisiyle buluşup imzalamamı istedi. Ben başkandan haber beklediğimi ve yazıyı almayacağımı söyledim. 27 Kasım Cumartesi sabah cep telefonuyla çekilmiş yazının fotoğrafı mail ile gönderildi. Özensiz ve telaşla yapıldığı belli olan kısa açıklamada “Farklı kültürel projlerde birlikte çalışmayı arzuladığımızı belirterek yönetsel fikir ayrılıkları sebebiyle genel sanat yönetmeni olarak birlikte çalışamayacağımızı bilgilerinize rica ederim” cümlesi yer alıyordu. Gerekçe olarak “yönetsel fikir ayrılıkları” sözünü ilk burada gördüm.

Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul’un sanata ve sanatçıya önem veren belediye başkanının desteğiyle göreve gelip yılın programı bitmeden ve o belediye başkanının kararı olup olmadığını dahi öğrenemeden görevime son verilmesi ülkem ve İstanbul adına çok üzücüdür. İstanbul kültür hayatına verilen kıymeti takdirinize bırakıyorum. 11 Aralık Cumartesi akşamı CRR sahnesinde buluşmak dileğiyle”