Cem Sağbil'in "Direnç" sergisi Kuşadası'nda

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:40

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:40

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kapılarını açtığı günden bu yana düzenlenen seçkin sergilerle sanatseverlerin beğenisini kazanan Ada Modern Sanat Galerisi, mitolojik hikâyeleri kendine özgü bir sanat diliyle heykellere yansıtan dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil’in figuratif eserlerinden oluşan “Direnç/Doğadan Mitolojiye” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Serginin açılışı için Ada Modern Sanat Galerisi’nde bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Yusuf Atak, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Sanatçı Mehtap Meral, Edebiyatçı ve Sosyolog Gaye Petek, Heykeltraş Hakan ve Özlem Şengönül ve 4. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda eserlerini sergileyecek olan heykeltraşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, “Kuşadası Belediyesi ve KUSAV işbirliğinde hayata geçirilen Ada Modern Sanat Galerisi, bugün yine çok değerli bir sanatçıyı sizlerle buluşturuyor. Cem Sağbil aslında artık yavaş yavaş bizden biri olmaya başladı. Sevgili Cem son 4 sene içerisinde Kuşadası’na çok değerli eserler ile büyük değer kattı. Yaklaşık 2 ay kadar önce Paris’te 10’uncu bölge belediyesinin çok güzel ve tarihi binasında açtığı bu sergiyi ben de Paris’te kendisiyle birlikte gezme şansı bulmuştum. Paris’teki serginin bitişinin ardından eserleri buraya taşıdık. Çok özel bir sergi. Hem mitoloji, hem doğa Cem’in özellikle ilgisi olan alanlar. Bunları heykellerine yansıtarak sanatseverlerle buluşturuyor. Hem uluslararası hem ulusal anlamda gurur duyduğumuz bir sanatçı.Kendisiyle yeniden bir sergi ile Ada Modern Sanat Galerisi’nde bir arada olmaktan büyük mutluluk verici” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Kentimize kültür ve sanat anlamında büyük katkılar sağlayan değerli sanatçımız Cem Sağbil ile muhteşem bir sergide yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“KUŞADASI’NDA ÖZELLİKLE SANAT VE MÜZİK ANLAMINDA CİDDİ BİR GELİŞİM YAŞANIYOR”

Dünyaca ünlü heykeltraş Cem Sağbil, Kuşadası’nda yeniden bir sergi açmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi ve KUSAV burada birlikte çok müthiş bir şey yapıyorlar. Her seferinde buraya gelip bir sergi açmak benim için çok keyifli bir şey oluyor çünkü hem ekibin hem sizlerin coşkunuz hakikaten paha biçilemez bir şey. Biz bununla besleniyoruz çünkü. Ama şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki Kuşadası’nda özellikle sanat ve müzik anlamında ciddi bir gelişim yaşanmaya başladı. Bu gittikçe de artıyor. Ben de bu durumdan çok memnunum” dedi.

SERGİYE DAİR MANİFESTO

Dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil, sergiye ilişkin oluşturduğu manifestosunda ise, “İnsanın var olabilmesi için geliştirdiği önemli özelliklerinden biri direnç göstermek. Bu ilk başlarda yaşama güdüsü ile doğaya karşı bir dirençken zaman içinde insanların birbirine karşı olduğu bir kavrama dönüşmüştür. Zamanla doğaya karşı olan direnç hakimiyete ve bu ciddi bir sömürüye kadar gelmiştir. Bu kadar zarara rağmen doğa hala bize bütün ihtiyaçlarımızı ve güzelliklerini sunmaktadır. Bütün bu mücadele nereye giderse gitsin, doğa devam edecektir insanlar ile veya insansız” ifadelerini kullandı.

MİTOLOJİ VE DOĞADAKİ YAŞAMI BİR İKİLEMLE BİRLEŞTİREN BÜTÜNCÜL BİR SANATÇI

Sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu da sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Cem Sağbil, yaratım sürecinin en temel unsuru olan mitolojiyi ve yaşamı doğadaki, evrendeki diyalektik ve birbirini tamamlayıcılık ilkesi üzerinden bir ikilemle bütünleştiren bütüncül bir sanatçı. Sağbil heykellerinde mitolojinin toplumsal hafızamızı şekillendiren evrensel izleklerini görsel metaforlara dönüştürürken; sanat ve mitoloji görünmez sınırlarla iç içe geçiyor. Yaşamı sevme ve koruma duygusunun gücünü artırmak için sevgiden ironiye doğru uzanan bir uzun yolculukta hayâllerini sanata dönüştüren; hayatı sonsuz bir biçimde savunan modern bir simyacı Sağbil. Yapıtları, dokunsal duyumlar ve duygu yoğunluğu oluşturuyor izleyicisinde” ifadelerine yer verdi.