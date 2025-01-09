Ceren Necipoğlu Arp Festivali 14-19 Ocak tarihleri arasında

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

Dünyaca ünlü Türk arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun 2009’da Brezilya’daki konser dönüşü uçak kazasında yaşamını yitirmesinin ardından müzik mirası, anısına düzenlenen arp festivaliyle yaşatılıyor. Sanatçının ablası Ayşe İmre Tüylü’nün önderliğinde düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, bu yıl ikinci kez 14-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Dünya çapındaki müzisyenleri bir kez daha İstanbul’da ağırlamaya hazırlanan festival, solo arp yarışmalarının jüri başkanı, BBC Senfoni Orkestrası’nın 28 yıllık emekli baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi Onursal Araştırma Üyesi Sioned Williams’ın 14 Ocak Salı akşamı İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu’ndaki özel davette vereceği konserle başlayacak.

Konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp yarışmaları, oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştayların yer aldığı program, 19 Ocak Pazar akşamı AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ödül töreni ve Arpanatolia’nın vereceği kapanış konseriyle sona erecek.

2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu ve Pera Müzesi’ndeki iki özel konser haricindeki tüm etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak.

‘ODAĞIMIZ ONLAR...’

Festivalle ilgili görüşlerini aldığımız Ayşe İmre Tüylü, “Festivalin amacı Ceren’in adını yaşatmaktan çok daha öte. Festivalin amacı gençlerin yolunu aydınlatmak, onların sanat eğitimlerine destek olabilmek, onların uluslararası arenada önlerini açmak, onları usta sanatçılarla bir araya getirebilmek... Sanat ve müzik gençlerle yol bulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamındaki yarışmalarda hiçbir zaman sadece arpa bağlı kalınmadığını dile getiren Tüylü, “Ceren oda müziğini de çok seviyor ve ilgileniyordu. İlk festivalde de inanılmaz talep aldık, bu festivalde de aynı şekilde yapıyoruz” dedi. Solo arp kategorisinde yaş aralığını genişlettiklerini de dile getiren Tüylü, “Gençlere en büyük faydayı nasıl sağlayabileceğimizi düşünerek ustalık sınıfları düzenledik. Atölye ve çalıştaylar, konferanslar yapılacak. Hepsinin amacı gençlerin sanatsal gelişimine destek olabilmek. Amacımız, odağımız gençler” diye konuştu.

KONSERLER VE YARIŞMALAR

2. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali açılış konserinin ardından, Necipoğlu’nun öğrencisi Ece Yavaş ve dünyaca ünlü arp sanatçısı Florence Sitruk’un konseriyle 15 Ocak’ta devam edecek. Konserde arp tarihini şekillendiren derin hikâyeler ve eşsiz yeteneklerin yer aldığı özel bir repertuvar seslendirilecek. Ardından 17 Ocak Perşembe akşamı 19.00’da düzenlenecek Gençlik Konseri’nde, ilk festivalde “Young Hope” kategori birincisi olan Giedra Julija Tutkuté ve Oda Müziği kategorisi birincisi Trio Granados’u temsilen grubun piyanisti Kalle Peura, kendi müzikal yolculuklarını yansıtan özenle seçilmiş eserler seslendirecekler. Türkiye’nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu ve Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti Anne-Sophie Bertrand’ın özenle seçilmiş bir repertuvar sunacağı duygu yüklü Ceren Necipoğlu “Doğum Günü Özel” konseri ise 18 Ocak Cumartesi saat 20.00’de Pera Müzesi’nde düzenlenecek. Bu üç konser, ücretsiz ve tüm dinleyicilerin katılımına açık olacak.

Festival, 19 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ödül töreni ve kapanış konseriyle sona erecek. Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması’nın kazananlarının ödüllerini alacağı gecede Çağatay Akyol (arp), Ferhat Erdem (kaval-ney-sipsi-cura) ve Cemal Özkızıltaş (otantik perküsyon) Arpanatolia projesi kapsamında unutulmaz bir performans sergileyecekler. Kapanış gecesinin biletleri, akmistanbul.gov.tr adresi üzerinden ve biletinial.com’dan temin edilebiliyor.

Festival kapsamında düzenlenen Solo Arp Yarışmaları ve Oda Müziği Yarışması, farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla AKM Çok Amaçlı Salon’da yapılacak. Solo Arp Yarışmaları, “Young Hope” (12-17 yaş) ve “Young Artist” (18-24 yaş) olmak üzere iki kategoride 15, 16 ve 17 Ocak’ta, arp zorunluluğu olmayan Oda Müziği Yarışması ise 18-19 Ocak’ta yapılacak. Detaylı bilgilere cnharpfestival.com adresinden ulaşılabilir.