Cesur sanatçılardan cezaevindeki Gülşen'e tam destek: 'Derhal serbest bırakılmalı'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Olmayan şey değil, Türkiye’de bir kişi söylediği sözler yüzünden tutuklandı. Her şey jet hızıyla oldu. Aslında o sözler yeni değildi ekranda, medyada söylenmemişti. Bir sanatçı, şovuna hazırlanırken ekip arkadaşlarıyla şakalaşırken içlerinden birine şaka yollu takılmıştı. Bundan tam dört ay önce! Ama su uyur birileri uyumaz. O sözler bulundu. Cımbızlandı. Sanki dün kamuoyuna söylenmiş gibi paket edilip servis yapıldı.

Savcı yatarı olmayan bir suç icat edip soruşturma açtırdı, ifadeye çağırdı, “Gelmezsen mevcutlu getirtirim” dedi. Daha gelip gelmeyeceği belli olmadan evine gidilip alındı ve tutuklama istendi. Hâkim çok makul bulup tutukladı! Bunların hepsi 24 saatten kısa bir zaman içerisinde meydana geldi. Toplum adaletin bu jet hızından serseme dönmüşken kendine gelenlerin sesleri yükselmeye başladı. Söz konusu olan kişi bir sanatçı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, şarkı söylüyor, şov yapıyor. Şov yaparken sahne kıyafetleri albenili. Üzerinde çok konuşuluyor. Ayrıca sözleri de pek özgür. Hepsini birleştirdiniz mi al sana bir gündem maddesi. Ne mazotun 26 lira olduğu konuşulur ne Peker’in tweet’leri. Hatta ne de yaklaşan 30 Ağustos zaferinin 100. yılı! Hani demiş ya çömez yazar; çok okunan bir roman yazmak için ne yapmalıyım? Usta yazar yanıt vermiş: İçinde seks olsun, din olsun, merak uyandıran bir konusu olsun, kraliyet olsun, ünlüler olsun. Bizimki başlığı atmış: “Kraliçeyi hangi papaz halletti?”

Bizim hikâyede de ne ararsanız var: Şöhret, magazin, hukuk, insan hakları, haksızlık, siyaset! Dolayısıyla herkes konuştu. Amalı konuşan var, amasız konuşan. Biz konuya “sanat” açısından baktık: Gülşen’in yanında hangi meslektaşları durmuştu? Hangi meslek birlikleri? Elbette Saray’ın şarkıcılarından savunma beklemiyorduk, onlar üç maymunu oynadı ama sesi çıkanlar da pek azdı!

‘GÜLŞEN DERHAL SERBEST BIRAKILMALI!’



TARKAN: Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen’e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen’i bir kalemde tutukluyor. Gülşen’e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı.



SELDA BAĞCAN: Gülşen’i hemen serbest bırakın... Bunca şöhreti ile nereye kaçacaktı...

ŞAHAN GÖKBAKAR: Gülşen yargılandığı suçtan, en üst sınırdan CEZA ALSA BİLE TUTUKLANAMAZKEN mahkeme gününe kadar tutuklamak nasıl açıklanabilir?

REDD: Utanç, endişe ve öfke duyuyoruz. Gülşen’i serbest bırakın!

AYLİN ASLIM: Ali Erbaş’ın aynı hassasiyeti Dolmabahçe Camisi imamı Halil Necipoğlu sürülürken göstermesini beklerdik ama demek gerçek imam ve hatip meslektaşlarındansa şarkı söyleyen kadınlarla uğraşmak daha çok ilgisini çekiyor. Gülşen tutuklanınca halkın imamlar ve imam hatipler, tarikat yurtlarında yaşananlarla ilgili görüşleri değişti mi? Bunu da sanırım önümüzdeki yıl hep birlikte göreceğiz. Gülşen’in tutuklanmasının hukuk dışılığını ise hukukçulara bırakıyorum. Tam bir çöküştür bu yaşanmakta olan.

MAZLUM ÇİMEN: Siyasi bir karar. Gündem yaratma bu. Peker’in açıklamalarını tıs geçen savcılar jet hızıyla Gülşen’i tutukladılar. İtiraz etmedikçe bu işin sırası olmayacak, her an herkes olabilir sıradaki...

HADİSE: Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, iki ay yatar çıkarım diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?

MABEL MATİZ: Gülşen derhal serbest bırakılmalı. #FreeGülşen

HARUN TEKİN: Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı.

FAZIL SAY: Kadına defalarca hakaret ettiniz. O da intikamını aldı, o da size hakaret etti. Ödeştiniz. Ama o hapse atılmış? O zaman sen de hapse atıl.

AYNUR AYDIN: Sedat Peker yaptığı açıklamada, SPK başkanının rüşvet almadan iş yapmadığını, iş adamlarından toplam 180 milyon dolar sermaye yaptığını söylüyor ve soruşturacak bir tane savcı bile çıkmıyor! Gülşen espiri yapıyor! Evet, espiri ve anında savcılar devreye giriyor! Bence asıl fıkra bu.

EDİS: Üzüntüm tarifsiz. Herkesi ve her şeyi anlayabilmekle beraber bir sanatçının, yakın arkadaşım olan meslektaşımın söylemlerinden ötürü cezaevine gönderilmesi beni yıkmıştır. Arkadaşımın samimi beyanlarına inanıyorum. Türk adaletinden kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyorum.

GÖKSEL: Aylar önce söylenmiş bir cümle yüzünden tutuklanmak? Bu hiç adil değil. Adalet herkese eşit davranmak değil midir? Kaldı ki Gülşen özür diledi! Çok üzgünüm.

DERYA ULUĞ: Gülşen için bu kadar hızlı ilerleyen adalet sisteminden, çocuk ve kadın tacizcilerine, katillerine, onlarca sayamayacağım suçu işleyip sokaklarda dolaşan baş tacı edilenler için de aynı adaleti bekliyoruz, hızlıca!

DEMET SAĞIROĞLU: Bunca eksiğin karşıtı Gülşen miydi? Tuhaf adalet işleyişi neden Talibanlaştı? Madem öyle neden surelerle dalga geçenler terfi ettirildi? Bu nasıl bir hukuk işleyişi? Neden bu iki yüzlülük?

GÜVENÇ DAĞÜSTÜN: Müzik meslek birliklerimizden Gülşen’in tutuklanması ile ilgili hâlâ ses yok.

SILA: Adalet herkese lazım, hep lazım ve eşit lazım. Tutuklamak nedir?

BERNA LAÇİN: Hâlâ içeride demeyin, Erkek olup karısını öldürse çoktan serbestti.

MELEK MOSSO: Serbest bırakılsın. Neden mi? Çünkü onca katil, dolandırıcı, tecavüzcü ortada gezerken bir sanatçının birkaç saat içinde tutuklu yargılanması bana manidar geliyor. Gülşen popun kraliçelerindendir, elbet yalnız değildir! Bu yanlış karardan dönülmesini dilerim!