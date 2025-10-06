Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini buldu

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, bu yıl şair Aytekin Karaçoban’a verilmişti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi, Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü Karaçoban’a teslim etmek üzere ödül töreni düzenledi. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen törende açılış konuşmalarını ÇYDD Ankara Şube Başkanı Sinan Kavak ve yazarımız Işık Kansu yaptı.

Kavak, "Atatürk'ün devrimi ya da Atatürk devrimi, halk tam özgür ve mutlu olana değin sürer. Kemal Atatürk, Kansu'un yüreği bu topraklarda hala yaşıyor.

Hala çarpıyor. Güçleri bizim yolumuzu aydınlatmaya ve hedef olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLİK VE HALK, ZORBACA TUTUMLARA KARŞI DİRENMEKTE '

Kansu ise şunları kaydetti:

"Durgun, soluk ve gerici kalıplar geldi; başımıza çöreklenip ülkemizi karanlığa boğdu. Kadınlarımızı tutsak etti, erkeklerimizin umutlarını gökyüzünün derinliklerinde asılı bıraktı. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndürdü. Güzelim ülkemiz adeta çölleşti, ıssızlaştı. Ceyhun Atuf Kansu’nun dediği gibi; milyonlarca yıkık, kırık, eksik, karanlık bir yaşantı… Sanki insansız bir ülke! Bir yanda dünyanın tüm varsıllıklarından yararlananlar, öbür yanda dermansız, umarsız, ölüm öğretisiyle boynu bükülmüş insanlar… Korkunun çelmelediği, yokuş aşağı yuvarlanan, bilinçten uzak ve karşı devrimin peşinden kayıtsızca sürüklenmeye zorlanan bir toplum… Demokrasi yerine bir tür meşruti monarşi bulamacı, ulusal egemenlik yerine halife-sultancı bir saraycılık, hukuk yerine 'ben derim olur' dayatması… Böylesi bir ortamda kimliğini ve kişiliğini sömürgen çevrelere teslim edenler olduğu kadar; direncini yitirmemiş, süngüsünü düşürmemiş, başını dik tutan insanlar da var. Onlar, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ve Cumhuriyet Devrimi’nin bağımsız düşünme, davranma ve eyleme geçme yetisini bilinçlerine işlemiş olanlardır. Bu iki kesim arasındaki savaşım giderek daha da keskinleşerek sürüyor. Yine boğucu, havası ağır bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Ancak bizim tutumumuzda ve yaşam algımızda karamsarlığa yer yoktur. Gençlik ve halk, zorbaca tutumlara karşı direnmekte ve teslim olmamaktadır. Bunu görüyor, algılıyor, biliyoruz. Çıkış arıyoruz, hatta buluyoruz ve doğru yolumuzu gösteriyoruz. Gelecek, bu aydınlık yollara bıkmadan, usanmadan mektuplar göndermeye devam edecektir. Tıpkı Ceyhun Atuf Kansu’nun ömrü boyunca yaptığı gibi…"

Açılış konuşmalarının ardından Ceyhun Atuf Kansu'nun kızı Bahar Gökler, Karaçoban'a ödülünü sundu. Ödüle ilişkin açıklama yapan Karaçoban da "Şiirin bilinen anlamda bir 'okulu' olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak her şairin kendi içinde eğitim gördüğü, şiirsel bilgi ve deneyim biriktirdiği, sanat ve kurmacanın iç içe geçtiği kişisel bir okulu vardır. Bu okul, kendinden önce yazılmış şiirlerin, yaşamış şairlerin, edebi akımların oluşturduğu bir okuldur.

Bu okulda okumaya kimse sizi zorlamaz. Kişisel bilginiz, merakınız ve isteğinizle; bazen de birbirinizde yarattığınız özendirmeyle bu okula yönelirsiniz. Bu okuldan, ya eğitiminize kendi isteğinizle son vererek ayrılırsınız ki bu da şiiri bırakmanız anlamına gelir,

ya da özgür bir eğitim sürecinde, özgür bir etkileşim içinde, tümüyle özgür bir öğrenci olursunuz. Şiir yaratısının kuramsal yönüne ilişkin araştırmalar, incelemeler ve yıllardır benim yaptığım gibi bu konuda yapılan çeviriler de, bu eğitimin bir parçasıdır. Bu süreçte şiirler yazar, kitaplar yayımlarsınız. Aldığınız ciddi ödüller ise, eğitim düzeyinizin sağlamasını yapmanızı sağlar. İşte bugün bana verilen Ceyhun Atuf Kansu Ödülü de, benim için tam olarak bu anlamı taşımaktadır" dedi.

Daha sonra Ferahnur Barut ve Tuncer Yığcı, “Ceyhun Atuf Kansu’dan Güncel Değiniler ve Şiirler” isimli etkinliği gerçekleştirdi. Sonrasında Burç Ocak’ın gerçekleştirdiği dinletiyle tören son buldu.