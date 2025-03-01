'Chaplin' oyunu izleyicisi ile buluştu
Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu izleyicisi ile buluştu.
"Şarlo" karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu izleyiciyle buluştu.
Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil'in yazdığı oyunu, Saim Güveloğlu yönetiyor.
Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener'in de rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımına Gamze Kuş, koreografisine ise Tuğçe Ulugün Tuna imza attı.
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