CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yerebatan'da konuştu: İstanbul'a saplanan hançer çıkarılıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Yerebatan Sarnıcı’nın açılış töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, “İBB, İstanbul’a saplanan hançeri çıkarıyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, tarihinin en büyük restorasyonu olarak duyurulan Yerebatan Sarnıcı’ndaki restorasyon çalışmaları sona erdi.
Yerebatan Sarnıcı, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı törenle yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Törende yaptığı konuşmada iktidarın “İstanbul ihanet” ve “siluete hançer” açıklamalarını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Tarihi korumak kadar onu geleceğe miras bırakmak da önemlidir. Siz İstanbul’a saplanan hançeri çıkarıyorsunuz” dedi.
1500 yıllık tarihi sarnıcın açılış töreninde sanatçı Mercan Dede de bir konser verdi.
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