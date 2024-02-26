CHP’li Eke’den parti içi birlik çağrısı: ‘Bütünleşmeden umut olmaz’

Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:09

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:09

CHP’li Eke, partisinin içinde son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. CHP’nin bütün bir yapı ile seçimlere girmesi gerektiğini söyleyen Eke, “CHP kapsayıcı ve etkili bir muhalefet geliştirme fırsatını görerek, ülkenin dört bir yanında ısırgan otuna dönen sosyal, ekonomik ve politik sorunları çözme iddiasını gerçekçi söylemlerle anlatmalıdır” dedi.

‘Anlayış değişmemiş’

Aday belirleme süreçlerinde parti içinde yaşanan istifaları anımsatan Eke, “Parti içindeki yoldaşlık, sevgi ve dayanışma atmosferi zarar görmüştür. Son kurultayda başarıya ulaşan yeni yönetim, seçim ve parti yönetimi konusunda beklenen yenilik ateşini yakamamıştır. Yönetim yenilenmiş ancak anlayış yenilenmemiş ve değişmemiştir. Üstelik parti içi demokrasinin taviz verilmeden yürütüleceği söylemi sadece söylemde kalmakla örgüt içerisinde ciddi bir yıpranmaya sebep olmuştur" dedi.

‘Uzlaşı kültürü geliştirilmesi elzemdir’

CHP’nin seçime bütünleşerek gitmesi için çağrı yapan Eke, “Sayın Özgür Özel ve ekibinin derhal parti içi dinamikleri harekete geçirerek, farklılaşmaları engelleyip, uzlaşı kültürü geliştirilmesi elzemdir. Dünyanın en karanlık günlerinde, imkânsız denileni, toplumun dört bir yanına umut olarak yayan bir liderin partisinde mucize aramaya hiç ihtiyacımız yoktur. Bütünleşemeyen chp millete umut olamaz. CHP varsa umut hep vardır. Çünkü umut CHP’nin mayasıdır” ifadelerini kullandı.