CHP’li Sarıbal, Karadağlı’nın söylemlerini Meclis gündemine taşıdı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” söylemlerine ilişkin Meclis’e soru önergesi sundu. Soruların Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı cevaplanmasını isteyen Sarıbal, olayı 23 soruyla Meclis gündemine taşıdı. DT bünyesinde kaç sanatçı bulunduğu, geçen sezon kaç oyun oynandığı, Karadağlı’nın DT bünyesinde oynanılan oyunlarda rol alıp almadığı, aldıysa kaç oyunda rol aldığı gibi sorular soran Sarıbal’ın diğer soruları ise şunlar:

“. Genel Müdür Karadağlı’nın yukarıda anılan sözleri kurumda yapılmış bir resmi inceleme/tespit sonucu mudur? Öyle ise bu tespitler nelerdir?

. Genel Müdür’ün yaptırdığı bir inceleme/tespit yok ise, beyanatlarının kaynağı nedir?

. Bakanlığınızın, DT kadrosunda bulunan sanatçılar ile ilgili bir inceleme/tespit ve sair tasarruf talimatı olmuş mudur? Var ise nedir?

. Olmamış ise Genel Müdür’ün sanatçıları ilzam etmesinin maksadı nedir?

. DT bünyesinde görevlendirilmelere direnen sanatçılar var mıdır?

. “Yıllardır çalışmadığı” iddia edile sanatçılar söz konusu ise, bu sanatçıların görevlendirilmemiş olmasının nedenleri nedir?

. Kuruma projeler sunmuş olmasına rağmen görevlendirilmemiş sanatçı sayısı nedir? Ve bu sanatçıların teşvikleri kesilmiş midir? Kesilmiş ise teşvik kesintisi hangi hukuki dayanağa göre yapılmaktadır?

. 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluş hakkındaki kanun uyarında teşvikler Sanat Yönetim Kurulu tarafından verilmekteyken Genel Müdür Karadağlı teşvikleri Kurul yerine tek başına mı tasarlamaktadır?

. 75 Yıllık bir Cumhuriyet kurumu olarak DT’nin kurulları, prensip ve teamülleri, yeni Genel Müdür’ün şahsi tutumları gölgesinde mi kalmıştır?

. Genel Müdür’ün beyanatlarına DT lehine tepkiler veren sanatçılara dönük kurum içi gayrı resmi ve yasadışı uygulamaları Bakanlığınızın bilgisi dahlinde midir?

. Buna göre 18 Eylül 2024 tarihinde DT Özel Kalem makamı tarafından aranarak kendisine, anılan husus bağlamında bir müfettiş tarafından beklendiği söylenen sanatçı Gaye Filiz Alacacı’nın durumu tarafınıza iletilmiş midir?

. Alacacı’nın Genel Müdür’ün gayri resmi şikayeti ve usulsüz şekilde sorgulanmış olması Bakanlığınız’ın talimatı ile mi yoksa Genel Müdür’ün kişisel tutumu neticesinde mi gerçekleştirilmiştir?

. Alacacı’yı Genel Müdür şikayeti ile sorguya çağıran Özel Kalem Ali Ceyhan isimli şahıs hangi yetki ya da talimat doğrultusunda Alacacı’nın telefonuna el koymuştur?

. Alacacı’nın telefonuna el konulmasını takiben, adının Görkem Ali Kaya olduğu ifade edilen bir müfettiş tarafından 3 saat boyunca alıkonulması kurumun hangi usullerine tabiidir?

. Bakanlığınız bünyesinde Görkem Ali Kaya adlı bir müfettiş bulunmakta mıdır, varsa halihazırda hangi teftiş görevindedir, görevin resmi detayları nelerdir ve ne zamandır müfettişlik görevi yürütmektedir, müfettişlik görevinden önce kurumda hangi görevleri üstlenmiştir?

. Bakanlığınızın DT Genel Müdürlüğü’ne tevdi ettiği herhangi bir teftiş görevi var mıdır?

. DT Disiplin Kurulu dışında Genel Müdürlük uhdesinde paralel bir disiplin oluşumu mu söz konusudur?

. Daha önce bölgelerden Genel Müdürlüğe çağrılmak suretiyle üst yöneticiler eliyle benzer mobbing uygulamaları yaşandığı doğru mudur? Kurumiçi baskı yerleşik uygulamaları mı söz konusudur? Bu uygulamaların yeni Genel Müdür ile ilgisi nedir?

. Anılan hadiseler hakkında Bakanlığınızın tutumu ne olacaktır?”



