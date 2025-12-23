Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman paylaşıldı

Universal, Homeros’un ölümsüz destanından uyarlanan ve Christopher Nolan’ın imzasını taşıyan The Odyssey filminin ilk fragmanını paylaştı.

Variety’de yer alan habere göre film, Truva Savaşı’nın ardından yurduna dönmeye çalışan Odysseus’un uzun ve zorlu yolculuğunu konu alıyor. Başrolde Odysseus karakterine Matt Damon hayat verirken, oyuncu kadrosunda Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo ve daha birçok ünlü isim yer alıyor. Filmin senaryosunu kaleme alan ve yönetmen koltuğunda oturan Christopher Nolan, yapımcılığı da eşi Emma Thomas ile birlikte üstleniyor.

Paylaşılan fragmanda, Odysseus’un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği ve tehlikelerle dolu bir yolculuk sırasında evine ulaşmaya çalıştığı sahneler öne çıkıyor. Fragmanda ayrıca askerleriyle birlikte Truva Atı’nın içinde yer aldığı anlar dikkat çekiyor. Odysseus’un karada yürüdüğü, denizlerde yol aldığı ve mağaralardan geçtiği sahnelerde, gölgeler arasından beliren devasa ve ürkütücü bir yaratık da izleyicinin karşısına çıkıyor.

Fragmanda Tom Holland’ın Odysseus’un oğlu Telemakhos, Anne Hathaway’in ise eşi Penelope rolündeki kısa görüntülerine de yer veriliyor.

Universal, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada filmin, “dünyanın dört bir yanında, tamamen yeni IMAX film teknolojisi kullanılarak” çekileceğini duyurmuştu.

Christopher Nolan’ın son filmi Oppenheimer, 2024 yılında yedi Oscar kazanarak büyük başarı elde etmişti. Nolan, 2023’te Variety’ye verdiği bir röportajda Oppenheimer sonrası projeleriyle ilgili olarak, “Ne yaparsam yapayım, ona tamamen sahip olduğumu hissetmeliyim. Bana özgü ve orijinal olmalı. Fikir başka bir yerden gelse bile, klavyede parmaklarımdan geçmeli ve sadece benim gözlerimden çıkmalı” ifadelerini kullanmıştı.

The Odyssey, 17 Temmuz’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.