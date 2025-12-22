Çiğdemim Derneği Ankara Kitapları Sergisi düzenledi

Çiğdemim Derneği'nin düzenlediği ve açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı “Ankara Kitapları Sergisi” ile Timur Özkan’ın sunumuyla “Her Ankaralının Okuması Gereken 111 Ankara Kitabı” konferansı Çiğdemim Derneği Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Çiğdemim Derneği kuruluşunun 30. yılı etkinlikleri kapsamında; Derneğin Edebiyat ve Sinema Toplulukları Planlama Grubu tarafından organize edilen her iki etkinlik de ilgi gördü.

ANKARA KİTAPLARI SERGİSİ

Çiğdemim Derneği Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan 30 binden fazla kitap arasından seçilen ve ayrıca bazı komşuların kendi kütüphanelerindeki Ankara kitaplarıyla daha da zenginleştirilen Ankara Kitapları Sergisi’nde 20-27 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 122 kitap ziyaretçilere sunuldu.

Bu sergi için özel olarak tanzim edilen kütüphanenin okuma salonunda bu etkinlik vesilesiyle Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) tarafından kütüphaneye armağan edilen Ankara kitapları ile Derneğin yayınlarına da özel bölümler ayrıldı.

Sergiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş açtı. Ankara Kalınma Ajansı’nın baskıdan yeni çıkan Ankara adlı prestij kitabını imzalayarak armağan eden Mansur Başkan; Dernek Y. K. Başkanı Fatih Fethi Aksoy ve muhtar Özlem Ergon Cerit refakatinde kütüphaneyi de gezerek bilgi aldı.

Daha sonra konuklarla bir süre sohbet eden Yavaş iki projesini de ilk kez burada açıkladı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi; Atatürk Orman Çiftliği’nden talep ettikleri, Yenimahalle girişindeki Türk Patent ve Marka Kurumu binasının karşısında yer alan arsada büyük bir Ankara Kütüphanesi ve Kent Belleği Arşivi kuracak.

Yavaş ayrıca Ankara Kent Müzesi hayalini ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettikleri Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarihi binasında gerçekleştirmeyi planlıyor.

“HER ANKARALININ OKUMASI GEREKEN 111 ANKARA KİTABI”

Açılışın ardından kürsüye gelen Ankara araştırmacısı, yazar Timur Özkan; kütüphanesindeki binden fazla kitap arasından seçtiği ve her Ankaralının okumasını tavsiye ettiği 111 kitabı tanıtan bir sunum yaptı. Sunumuna başlarken Ankara Kitapları Sergisinin; geçmişte Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Ankaralılar Vakfı işbirliğiyle 1998 yılında ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 2022 yılında olmak üzere düzenlenen ilk iki sergiden sonra Ankara’nın tarihinde üçüncü kez düzenlendiğine dikkat çeken Özkan bu sergiyi düşünen, planlayan ve gerçekleştiren herkesi kutladı.

Daha sonra kısa açıklamalarla Tarih-Arkeoloji, Araştırma-İnceleme, Edebiyat, Turizm-Seyahatname, Kültür, Flora-Fauna-Doğa, Mimari-İmar-Harita, Fotoğraf, Anı, Semtler-İlçeler, Çocuk ve Diğer (Sağlık, Spor, Sanat, Müzik, Eğitim) olmak üzere farklı türlerden yayınlanmış 111 kitabı tanıtan Özkan sunumun sonunda Ankara dergilerine de yer verdi. Özkan’ın derlediğine göre bazıları daha eski tarihli olmakla birlikte günümüze kadar gelememiş bu dergiler arasında halen yayınını sürdürenlerin en eskisi; yayın hayatına 2005 yılında başlayan ve sırasıyla Çiğdemim Aylık Gazete, Bülten, Duyurum ve Çiğdemin Sesi adlarıyla yayınlanan bülteni oluyor.

Sergilenen kitapların ve Timur Özkan’ın sunum metninin yer aldığı katalog kitapçığı açılışa gelenlere armağan edildi.