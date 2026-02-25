Çığlık 7 vizyon için gün sayıyor: Seri tarihinin en büyük açılış beklentisi

Korku sinemasının ikonikleşen "Ghostface" karakteri, 30 yıllık serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Spyglass ve Paramount ortaklığında hayata geçirilen Çığlık 7, sektör analizlerine göre gişede tarihi bir performansa imza atmaya hazırlanıyor. Kuzey Amerika’da 40 ila 45 milyon dolarlık bir açılış yapması beklenen yapım, serinin bir önceki filmini (Scream 6) geride bırakarak "en iyi açılış yapan Çığlık filmi" ünvanını alabilir.

SİDNEY PRESCOTT’IN DÖNÜŞÜ VE NEVE CAMPBELL’IN KARARI

Serinin yedinci halkasını hayranları için özel kılan en büyük etken, Neve Campbell’ın efsanevi Sidney Prescott rolüne geri dönmesi. 6. filmde ücret anlaşmazlığı nedeniyle yer almayan Campbell, CBS Mornings programında samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "O dönemde sete çıksaydım kendimle barışamazdım. Bu seri için değerimin teklif edilenden büyük olduğunu biliyordum" diyerek profesyonel duruşunun arkasında durduğunu belirtti.

SERİDE BİR İLK: IMAX DENEYİMİ

Çığlık 7, sadece oyuncu kadrosuyla değil, teknik detaylarıyla da dikkat çekiyor. 30 yıllık seri tarihinde ilk kez bir film IMAX formatında ve diğer tüm premium salonlarda izleyici karşısına çıkacak. Yaklaşık 45 milyon dolarlık net bütçesi olan film, 52 uluslararası pazarda eş zamanlı olarak vizyona girecek.

KAMERA ARKASINDA KEVİN WİLLİAMSON İMZASI

Filmin yönetmen koltuğunda, serinin yaratıcılarından ve ilk senaristlerinden Kevin Williamson oturuyor. Williamson’ın yönetimindeki hikaye, bu kez Sidney’nin kızı Tatum ile memleketine dönüşünü odağına alıyor. Ancak anne-kızın yolu, hayatta kalma kurallarını yeniden test edecek olan yeni bir Ghostface ile kesişiyor.

Kadroda ayrıca serinin bir diğer gediklisi Courteney Cox (Gale Weathers) da yer alarak nostalji dozunu artırıyor. Küresel gişede 60 milyon doları aşması beklenen film, yılın şu ana kadarki en güçlü korku performansı olmaya aday.