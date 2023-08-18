Civan Canova’nın resimleri sanatseverlerle buluşuyor

Geçen yıl 20 Ağustos’ta yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova’nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı ancak tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos’ta, İstanbul Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00
Civan Canova’nın resimleri sanatseverlerle buluşuyor
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Bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan 50’den fazla tablo 1 Eylül’e kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Canova’nın vasiyeti olan serginin hazırlıklarını yürüten ailesi, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova’nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını onun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceğini duyurdu.


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