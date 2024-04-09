Çivril, Cumhuriyet tarihinde ilk kez çok sesli müzik konseri dinleyecek

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:06

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:06

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Anadolu’da ilçe ve köy konserlerine başlıyor. Dünya ve ülkemiz çok sesli müziklerini konser salonlarına gelme imkanı olmayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere halka ulaştırmak amacıyla yapılacak konserlerin ilki 15 Nisan 2024 saat 20:00 ‘da Denizli’nin Çivril ilçesinde gerçekleşecek. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Çivril halkı birçok sesli müzik konseri izleyip dinleyecek.

Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut’un müzik daveti ve ev sahipliğinde Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonunda verilecek konsere İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün onayı ve desteğiyle İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği konserin ardından orkestra sanatçılarından Gündüz Öğüt, Banu Yenilmez, Betül Yıldıztekin ve Başak Yalçın’dan oluşan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğu Çivril’in Irgıllıköyü ilk ve ortaokulunda ile Gümüşsu köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerini okullarında ziyaret ederek eğitim konserleri gerçekleştirecek. Ekip Çivril eğitim konserlerinim sonrasında Pamukkale ilçesindeki beş ayrı köy okulunda eğitim konserlerine devam edecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bu tip konserlerle Anadolu’nun çeşitli il, ilçe ve köylerindeki çocuklara, gençlere ve insanımıza ulaştırarak farklı bir boyuta taşıyor. “Sanat herkes içindir, onlar bize gelemiyorsa, biz onlara gideriz” düşüncesiyle yola çıkan bu projenin İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından genişletilerek sürdürülmesi hedefleniyor.