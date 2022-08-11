"Çizgisel" adlı minyatür sergisi Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açıldı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 21:10

Üsküdar Belediyesi'nce Nev Mekan Bağlarbaşı Galeri'de açılan sergide, tezhip ve minyatür sanatçısı Gülşen Eryüksel'in son yıllarda ürettiği 46 eseri yer alıyor. Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Gülşen Eryüksel, serginin ilk kişisel sergisi olduğunu belirterek "Bu mekanda iki kez ödül almıştım. İlk sergim de burada oldu. Onun için bu mekanın benim için çok özel bir yeri var" dedi.

Eryüksel, sanat yolculuğuna 1990'da başladığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat yolculuğuma çizgiyle başladım. Halen çizgiyle devam edip çizgiden güç alarak çalışmalar yapıyorum. Yaşadığımız çağa uygun olarak da farklı malzemeler, farklı kağıtlar, boyalar deneyip deneysel yaklaşıyorum. Çok heyecanlıyım ama bunlar tabii keyifli heyecanlar. Ben minyatür farklı nesneler üzerinde de denemek istiyorum. Son dönemde biraz renkli çalışmalar yapıyorum."

Hem tezhip hem de minyatür sanatı eğitimi aldığına vurgu yapan usta sanatçı, iki sanatı da bilmenin bir el terbiyesi kazandırdığını ifade etti. Sergi, 1 ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.