CKM’de ‘kadın hakları’ söyleşisi

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 05:37

Ankara CKM’de insan hakları aktivisti, hukukçu ve siyasetçi Şenal Sarıhan’ın konuk olacağı söyleşi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “Laiklik ve Kadın Hakları” olacak.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Sarıhan, Türk Medeni Yasası’ndan İstanbul Sözleşmesi’ne kadın haklarını ele alacak. Söyleşi, bugün saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

ŞENAL SARIHAN KİMDİR?

Avukat Şenal Sarıhan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin üç dönem genel başkanlık görevini sürdürdü. 12 Mart Muhtırası’nda ve 12 Eylül Darbesi’nde tutuklu olarak yargılandı. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve diğer aydınların davalarında görev aldı. Türk Ceza Kanunu Kadın Platformu Ankara Başkanlığı’nı yaptı. 5 Aralık 1997 tarihinde Cumhuriyet Kadınları Derneği’ni kurdu ve 17 yıl süreyle genel başkanlığını yürüttü. İnsan hakları aktivisti Sarınan, birçok ödüle layık görüldü.