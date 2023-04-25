CKM’de Şenyüz’ün resimleri sergilenecek

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:13

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:13

Ressam Şenyüz’ün sergisi, 28 Nisan Cuma, saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 11 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek.

ÖZLEM CEBECİOĞLU ŞENYÜZ KİMDİR?

1973 Kırşehir doğumlu olan Şenyüz, liseye kadar eğitimini Kırşehir’de tamamlayıp, 1989-1993’te Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim Bölümü Hasan Akın Atölyesi’nden mezun oldu. Halen Ankara’nın Eryaman ilçesinde resim öğretmeni olarak görev yapman Şenyüz, 2014’ten bu yana çeşitli karma sergilerde; 2021, 2022 ve 2023’te “Art Ankara Sanat Fuarı”nda yer aldı.