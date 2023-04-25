CKM’de Şenyüz’ün resimleri sergilenecek
Ressam Özlem Cebecioğlu Şenyüz’ün eserleri Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle buluşacak.
Ressam Şenyüz’ün sergisi, 28 Nisan Cuma, saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 11 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek.
ÖZLEM CEBECİOĞLU ŞENYÜZ KİMDİR?
1973 Kırşehir doğumlu olan Şenyüz, liseye kadar eğitimini Kırşehir’de tamamlayıp, 1989-1993’te Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitim Bölümü Hasan Akın Atölyesi’nden mezun oldu. Halen Ankara’nın Eryaman ilçesinde resim öğretmeni olarak görev yapman Şenyüz, 2014’ten bu yana çeşitli karma sergilerde; 2021, 2022 ve 2023’te “Art Ankara Sanat Fuarı”nda yer aldı.
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