CKM’de Timuroğlu sergisi: ‘Bahar Yine Gelecek’
Sanatçı Ayten Timuroğlu’nun “Bahar Yine Gelecek” isimli resim sergisi, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle buluşacak.
Yurtiçi ve yurtdışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressam Ayten Timuroğlu’nun eserleri Ankara CKM’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçının “Bahar Yine Gelecek” ismini verdiği serginin açılışı 3 Şubat Cuma günü, saat 18.00’de Ankara CKM’de gerçekleşecek. Cumhuriyet Vakfı yararına düzenlenen sergi, 14 Şubat’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.
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