CKM’de Timuroğlu sergisi: ‘Bahar Yine Gelecek’

Sanatçı Ayten Timuroğlu’nun “Bahar Yine Gelecek” isimli resim sergisi, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) sanatseverlerle buluşacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:09
CKM’de Timuroğlu sergisi: ‘Bahar Yine Gelecek’
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Yurtiçi ve yurtdışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressam Ayten Timuroğlu’nun eserleri Ankara CKM’de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçının “Bahar Yine Gelecek” ismini verdiği serginin açılışı 3 Şubat Cuma günü, saat 18.00’de Ankara CKM’de gerçekleşecek. Cumhuriyet Vakfı yararına düzenlenen sergi, 14 Şubat’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.


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