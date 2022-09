Clinton-Lewinsky skandalını soruşturan savcı Ken Starr öldü

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:13

Avukat Mark Lanier, 1998'de eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Beyaz Saray stajyeri Lewinsky arasındaki evlilik dışı ilişki skandalını soruşturan savcı olarak hafızalarda yer edinen, eski iş arkadaşı Starr'la ilgili açıklamada bulundu.

Lanier, Texas eyaletinin Houston kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören Starr'ın geçirdiği operasyonun komplikasyonları nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bu arada, Lewinsky de Starr'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Lewinsky, "Birçoğunun anlayabileceğinden eminim, Ken Starr hakkındaki düşüncelerim, karmaşık duygular uyandırıyor. Ancak daha da önemlisi, onu sevenler için bunun acı veren bir kayıp olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eski meslektaşları, Starr'ın ölümü üzerine yaptıkları açıklamalarda, savcının mesleğini yıllarca vatan sevgisiyle icra ettiğine dikkati çekti.

Starr'ın kaleme aldığı "First Among Equals: The Supreme Court in American Life" adlı kitap 2002'de yayımlanmıştı.

EPSTEİN'IN SAVUNMASINI YAPAN EKİPTE YER ALDI

Genç yaştan itibaren kazandığı mesleki başarılarla adından söz ettiren Ken Starr, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlarından yargılandığı sırada 2019'da hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın savunmasını yapan ekipte yer alarak gündeme gelmişti.

WHİTEWATER VE LEWİNSKY SORUŞTURMALARININ SAVCISI

ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993-2001'de görev yapan Bill Clinton, görevdeyken hakkında iki soruşturma açılmıştı.

Eski Başkan Clinton ve eşi Hillary Clinton, 1993'te Arkansas eyaletindeki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin Whitewater emlak skandalı kapsamında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması ile karşı karşıya kalmıştı.

Clinton'ın adı daha sonra da Beyaz Saray'a 1995'de stajyer olarak giren ve kendisinden neredeyse 30 yaş küçük olan Monica Lewinsky ile yaşadığı uygunsuz ilişkiyle FBI soruşturmasına konu olmuştu.

Savcı Ken Starr başlangıçta sadece Whitewater olayını soruşturmakla görevlendirilmiş ancak daha sonra soruşturma alanı FBI dosyaları ve Lewinsky skandalını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Starr, 1998'de Lewinsky skandalıyla ilgi soruşturmasını tamamlamış ve basına yansıyan 456 sayfalık savcılık raporu, yaşanan skandalı tüm detayları ile kamuoyu önüne çıkarmıştı.

Clinton, yasak aşkının ve başka bir devlet görevlisine yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından, Temsilciler Meclisinin kararı ile azledilmiş ancak Senato'da 1999'da yapılan oylamayla aklanarak görevine devam etmişti.