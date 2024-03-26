Çocuk resim yarışması 19. kez düzenleniyor
Tüm dünya çocuklarının katılımına açık olarak her yıl farklı tema ile yapılan yarışmanın bu yılki konusu “Sporu Seviyorum”.
Memorial Sağlık Grubu, bu yıl 19. kez Uluslararası Resim Yarışması düzenliyor. Bu yıl “Sporu Seviyorum” konulu olan yarışma, çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirmenin yanı sıra spora ve sanata olan duyarlılığı artırmayı, gelecek sporcuların ve sanatçıların yetişmesine pozitif bir güç olmayı amaçlıyor.
Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik olmak üzere üç ayrı kategoride hazırlanıyor. Yarışmaya, pastel boya kullanarak çizilen çalışmalar ile 3 Mayıs tarihine kadar katılım sağlanabiliyor.
RESİMLERİ BİR YIL BOYUNCA HASTANEDE SERGİLENECEK
Çocukların motivasyonunu artırmak ve hayal gücünü sergilemelerine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren özgün eserler, bir yıl boyunca Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde sergilenme imkânına sahip olacak. Yarışma ile ilgili detaylı başvuru bilgilerine www.memorial.com.tr web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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