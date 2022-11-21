Çocuklar CKM'de tiyatroyla buluştu

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM), Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sevgili Toprak ile Papatya” adlı çocuk oyununu minik konuklarını tiyatroyla buluşturdu.

ANKARA / Cumhuriyet
21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00
Çocuklar CKM'de tiyatroyla buluştu
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Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un katkılarıyla düzenlenen etkinlik küçük tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ali Nihat Yavşan’ın yönettiği, Figen Çakmakoğlu’nun uyarladığı, Güneş Çakmakoğlu’nun kostümlerini hazırladığı oyunun müziği ise Levent-Umut Kosman’a ait. 


Cumhuriyet Kültür Merkezi Ankara Çocuk Tiyatro

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