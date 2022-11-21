Çocuklar CKM'de tiyatroyla buluştu
Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM), Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sevgili Toprak ile Papatya” adlı çocuk oyununu minik konuklarını tiyatroyla buluşturdu.
Cumhuriyet Kitapları ve Ankara CUMOK’un katkılarıyla düzenlenen etkinlik küçük tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.
Ali Nihat Yavşan’ın yönettiği, Figen Çakmakoğlu’nun uyarladığı, Güneş Çakmakoğlu’nun kostümlerini hazırladığı oyunun müziği ise Levent-Umut Kosman’a ait.
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