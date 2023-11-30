Çocuklar, gençler ve kadınlardan 100. Yıl konseri
Bornova Belediyesi ile İnci Vakfı İşbirliği’nde 8 yıl önce kurulan İnci Vakfı Çocuk ve Gençlik Orkestrası 100. Yıl Konseri ile İzmirlilerin karşısına çıktı. “Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor” Korosu’nun konuk olarak sahne aldığı konser, coşkulu anlara sahne oldu.
Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın çocukları ve gençleri Bornova Belediyesi işbirliğinde müzikle buluşturduğu İnci Vakfı Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak sahneye çıktı. Konser, Türkiye’nin en nitelikli konser salonlarından olan Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde Şef Tolga Akın yönetiminde sahneye çıkacak olan çocuklar, Cumhuriyetin 100. Yılı için notalara bastı. Büyük ilgi gören konserde, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının 88. yılına ithafen 88 amatör kadınla kurulan “Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor” Korosu da, Şef Ümit Bulut yönetiminde konuk koro olarak çocuklara ve gençlere eşlik etti.
100. yıl coşkusunu yansıtan birçok eserin seslendirildiği konser, İzmir Marşı ile son buldu. Salonun dolduran müzikseverler orkestraya ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik etti.
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