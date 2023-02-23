Çocuklar için seferberlik
“Eni’nin Kalbi” çocuk operası ile deprem bölgesine turneye çıkan Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 20 ve 21 Şubat’ta Gaziantep’te depremzede çocuklarla bir araya geldi.
20 Şubat’ta Gaziantep Masal Park’ın içine kurulan çadır kentte Masal Şatosu önünde çocuklarla buluşan SAMDOB, aynı gün Gaziantep Büyükşehir Parkı’ndaki basketbol sahasında bir temsil daha yaptı.
“Eni’nin Kalbi” çocuk operasının 15 kişiden oluşan ekibi 21 Şubat’ta Gaziantep Nurdağı ilçesi Alparslan Türkeş Mahallesi’ne kurulan çadır kentteydi. Çocuklarla birlikte çadırın içinde temsil yapan ekip, aynı gün yine Nurdağı ilçesinde AFAD’ın oluşturduğu konteyner kente geçti.
ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞACAK
SAMDOB koro sanatçıları Hande Anar, Ulaş Kocatürk, Metin Bayram, Serap Bölek, Melisa Ezer, deprem bölgesindeki imkânlar dahilinde her temsilde yeni bir sahne yaratarak çocuklara keyifli zaman geçirtiyorlar.
SAMDOB, 23 Şubat’ta Şanlıurfa’da depremzede çocuklarla bir araya gelecek. SAMDOB, Şanlıurfa’nın ardından Osmaniye, Adıyaman ve Malatya’yı kapsayan deprem bölgesi turnesini sürdürecek.
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