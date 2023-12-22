Çocuklar müzeleri öğreniyor
İstanbul Modern ve Dinozor Çocuk işbirliğiyle “Müzede Ne Var?” isimli bir kitap hazırlandı. Resimli kitap, ilk olarak “Müze nedir” sorusuyla başlıyor. Kitabın ilk sayfalarında müzeler hakkında temel bilgiler verildikten sonra İstanbul Modern, içindeki yapıtlarla birlikte anlatılıyor. Diğer ülkelerin müzelerinin çizimleri de kitapta yer alıyor.
Neslihan Varol’un kaleme aldığı, Mavisu Demirağ’ın resimlediği Müzede Ne Var? ile çocuklar, müzeciliğin tarihinden günümüzde gittikçe çeşitlenen müze türlerine, bir müzenin nasıl oluştuğundan müzedeki eserlerin neye göre seçildiğine, İstanbul Modern’in yenilenen binasından koleksiyonuna kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Çağdaş sanat terimlerine ilişkin küçük bir sözlüğün de yer aldığı kitabın sonunda çocukları, çizim yaparak kendi sergilerini yaratabilecekleri bir alan bekliyor. Kitap bir yandan boyama ve çizimlere olanak sağlıyor.
DİNOZOR ÇOCUK OKURLA BULUŞTU
Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk’un okurlarla buluşturduğu kitap için önceki gün İstanbul Modern’de basın toplantısı yapıldı. Varol ve Demirağ’ın katılarak kitabın üretim süreçlerini anlattığı toplantıya minik sanatseverler de katıldı. Kitabın yazarı Varol, kitapla ilgili olumlu görüşler aldıklarını vurgularken “Kitabı okumak isteyen yetişkinler de var” dedi. Müzede Ne Var?, raflarda, internet satış sitelerinde ve İstanbul Modern Mağaza’dan satışa çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Gram altında yeni zirve!
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- 'Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu'