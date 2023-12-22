Çocuklar müzeleri öğreniyor

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Neslihan Varol’un kaleme aldığı, Mavisu Demirağ’ın resimlediği Müzede Ne Var? ile çocuklar, müzeciliğin tarihinden günümüzde gittikçe çeşitlenen müze türlerine, bir müzenin nasıl oluştuğundan müzedeki eserlerin neye göre seçildiğine, İstanbul Modern’in yenilenen binasından koleksiyonuna kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Çağdaş sanat terimlerine ilişkin küçük bir sözlüğün de yer aldığı kitabın sonunda çocukları, çizim yaparak kendi sergilerini yaratabilecekleri bir alan bekliyor. Kitap bir yandan boyama ve çizimlere olanak sağlıyor.

DİNOZOR ÇOCUK OKURLA BULUŞTU

Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk’un okurlarla buluşturduğu kitap için önceki gün İstanbul Modern’de basın toplantısı yapıldı. Varol ve Demirağ’ın katılarak kitabın üretim süreçlerini anlattığı toplantıya minik sanatseverler de katıldı. Kitabın yazarı Varol, kitapla ilgili olumlu görüşler aldıklarını vurgularken “Kitabı okumak isteyen yetişkinler de var” dedi. Müzede Ne Var?, raflarda, internet satış sitelerinde ve İstanbul Modern Mağaza’dan satışa çıktı.



