Çocukların müzik eğitimi için yardım konseri

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:57

İmkânı kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, dev bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Unutulmaz klasik eserlerin çalınacağı konserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenecek, perküsyonda Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök yer alacak. Konserin geliri ise çocukların müzik eğitimine aktarılacak.

Kurulduğu günden bu yana imkânı kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştiren Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 4 Aralık Cumartesi günü saat: 20.00’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde vereceği konserde Johannes Brahms’tan Hungarian Dance, Wolfgang Amadeus Mozart’tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven’dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi parçalar da dinleyiciyle buluşacak.

KONSERİN GELİRİ MÜZİK EĞİTİMİNE AKTARILACAK

İmkânı kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla 2017’de kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 45 çocuk ile çıkılan sanat yolculuğunda 130 çocuğa ulaştı. Orkestra, İzmir’in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora gibi bölgelerinde yaşayan çocuklardan oluşuyor, bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine olumlu katkılarda bulunuyor.

Bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Gülsin Onay ve Can Çakmur gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın yardım konserinin şefliğini ise dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenecek. Perküsyonda Burhan Öçal, kanunda da Savaş Özkök olacak. Konserin tüm geliri çocukların müzik eğitimi için değerlendirilecek.

EL SISTEMA MODELİ

2015 yılında Opera Sanatçısı Selmin Günöz tarafından çocukları sokaktaki tüm tehlikelerden korumak ve topluma yararlı, kimlikli, adil, özgürlükçü bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sanata ve eğitime gönül veren dostların da destekleriyle oluşum kısa zamanda büyümeye başladı. 2017’de dernekleşerek Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği olarak tüzel kişiliğine kavuştu. 2018’den itibaren Yorglass’ın sosyal sorumluluk çalışması olarak faaliyetlerine devam ediyor.

“Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir” düşüncesiyle hareket eden Yorglass Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, imkânı kısıtlı çocukları sanat bilinciyle eğitmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Venezuela’da Jose Antonio Abreu tarafından kurulan, suç oranının çok yüksek olduğu bölgelerdeki çocukları klasik müzik eğitimi ile sokaktan koruyarak topluma kazandırılan El Sistema modelini Türkiye’de uyguluyor. 45 çocukla yola çıkılan proje, bugün 130 çocuk ve gençlerden oluşan kadrosuyla her gün büyüyen bir senfoni orkestrası olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. İzmir’in Kadifekale, İkiçeşmelik, Agora, Eşrefpaşa bölgesinde sosyo-ekonomik açıdan imkânları kısıtlı ailelilerin çocuklarının yer aldığı Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar çok sayıda birbirinden ünlü sanatçıyla konser vererek barışın sesini müzikle duyurmaya devam ediyor.