Creed 4'ün yönetmen koltuğunda Michael B. Jordan olacak

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:59

Creed serisinin dördüncü filmi resmi olarak duyuruldu. Yapımcı Irwin Winkler, Deadline Contenders'da yaptığı açıklamada, serinin yıldızı Michael B. Jordan'ın hem başrolünde oynayacak hem de filmi yöneteceğini doğruladı.

Winkler, Michael B. Jordan'ın yönetmenlik deneyimini Creed 3'te yaşadıktan sonra serinin bir sonraki filminde de yönetmen koltuğuna oturacağını açıkladı. Winkler, "Söylememem gerekiyor... ama yapacak" diyerek Jordan'ın yönetmenlikle ilgili planlarını onayladı.

Ayrıca Winkler, Creed 4'ün yapımının planlandığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. "Gerçekten iyi bir hikayemiz olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten iyi bir olay örgüsü. Ve umuyoruz ki... herkes gibi biz de grev nedeniyle biraz geciktik... ama muhtemelen bundan bir yıl sonra ön prodüksiyona başlayacağız" dedi.

Jordan ise Şubat 2023'te ABD basını IGN'e yaptığı açıklamada, Creed 4'ün yanı sıra serinin genişletilmesini planladığını da belirtmişti. Jordan seri ile ilgili "Creed evrenini mantık çerçevesinde genişletmek istiyorum ama kesinlikle Creed etrafında başka şeyler de bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.