Yayınlanma: 19.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 00:00

Blumhouse, korku türündeki yeni filmi "Imaginary"nin ilk fragmanını yayımladı. Jeff Wadlow'un yönettiği bu korku filmi, küçük bir kızın hayali arkadaşı olarak temsil edilen mütevazı bir peluş oyuncak ayısının ürkütücü ve sıra dışı öyküsünü anlatıyor. Film, 8 Mart 2024 tarihinde vizyona girecek.

Fragman, Jessica adında bir kadının çocukluğunun geçtiği eve geri döndüğünde ortaya çıkan olayları odaklıyor. Jessica'nın üvey kızı Alice, eski bir oyuncak ayısı olan Chauncey'yi bulduğunda, Chauncey'nin davranışları giderek daha karanlık bir hal alır. Blumhouse, filmi şu şekilde açıkladı:

"Blumhouse'dan, hayali arkadaşların masumiyetine dokunan orijinal bir korku geliyor - ve şu soruyu soruyor: Onlar gerçekten çocukluk hayal gücünün ürünü mü yoksa altında daha korkunç bir şey mi yatıyor?

Jessica (DeWanda Wise) ailesiyle birlikte çocukluğunun geçtiği eve geri taşındığında, en küçük üvey kızı Alice (Pyper Braun) bodrumda bulduğu Chauncey adlı pelüş bir ayıya ürkütücü bir bağlılık geliştirir. Alice, Chauncey ile eğlenceli başlayan ve giderek uğursuzlaşan oyunlar oynamaya başlar. Alice'in davranışları giderek daha endişe verici bir hal almaya başlayınca Jessica olaya müdahale eder ve Chauncey'nin sandığı oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder."

Fragman, Imaginary'nin karmaşık ve ürkütücü atmosferini başarılı bir şekilde yansıtarak izleyicilere film hakkında heyecan verici bir ön izleme sunuyor: