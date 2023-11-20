'Bihter' filminin Nihal’i Helin Kandemir'den hüzünlendiren açıklamalar

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:14

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:15

Genç oyuncu Helin Kandemir, "Bihter" filminin setinde geçirdiği zamanın, babasını lösemi nedeniyle kaybettikten sonraki zor dönemde kendisine nasıl destek olduğunu açıkladı. Kandemir, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

SETE BABASINI KAYBETTİKTEN 11 GÜN SONRA ÇIKTI

Babasını kaybettikten sadece 11 gün sonra film setine çıkan Helin Kandemir, "Bihter çalışmaya da çok ihtiyacım oldu bir dönemde buldu. Şu an yaptığım tiyatro oyunu için de geçerli bu… Bu hayat bize ihtiyacımız olanları veriyor. O yüzden bir yüz resme baktığımızda şimdi şimdi o dönem sette olmamın bana ne kadar iyi geldiğini fark ediyorum." dedi ve setin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

BABASININ ANISINA SETTE OLMAK

Helin Kandemir, "Bihter" filminde Osman Sonant'ın canlandırdığı babası Adnan Bey'e hayranlığını da dile getirerek, "Benim de aynı öyle bir baba kız ilişkim vardı. Ben babamı çok beğenirdim, varlığını, ruhunu, tavrını, tutumunu… Konuşmaktan da biraz imtina ettiğin bir konu… Beni bir tık hala kilitleyen bir durum…" şeklinde duygularını paylaştı.

HAYATIN İÇİNDEN BİR HİKAYE: BİHTER

Filmin konusuna da değinen Kandemir, "Bihter" filminin içsel bir iyileşme sürecini anlattığını vurgulayarak, "Beni görüyordur, izliyordur ki biz bu işi çok konuştuk… O yüzden bu iş benim için başka bir yerde Bihter…" diye konuştu.