CRR Konser Salonu sezonu 84 konserle tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024–2025 konser sezonunu 84 konserle tamamladı.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca düzenlenen etkinliklerde, 2 bin 561 sanatçı, 51 bin 305 dinleyiciyle buluştu.

Sezon programı, bu yıl ilk kez oluşturulan CRR Sanat Danışma Kurulu tarafından planlandı. Klasik müzik, caz, dünya müziği ve geleneksel müzik alanlarında uzman isimlerden oluşan kurul, disiplinlerarası yaklaşımıyla programın içeriksel dengesini güçlendirdi.

Danışma kurulunda Etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı Doç. Dr. Nil Kocamangil, besteci ve piyanist Yiğit Özatalay, caz müzisyeni Kamil Özler ve müzik danışmanı Can Kalaycıoğlu yer aldı.

Programın taşıyıcı unsurlarından olan CRR Senfoni orkestrasının daimi şefi Nil Venditti, sezon boyunca gerçekleştirdiği 8 konserle hem topluluğa hem de izleyiciye dinamizm kazandıran bir yorum dili ortaya koydu.

Mirabassi & Zanchini Duo, Alex Skolnick Trio, Lena Chamamyan ve Cristina Branco konserleri, sezonun dikkati çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Genç müzisyenlere destek sunan, Dinleyici Okulu gibi yeni projelerle katılımcı müzik kültürünü güçlendiren CRR, tarihinde ilk kez ortalama 700 koltuk doluluğuna ulaştı.

ÜCRETSİZ USTALIK SINIFI ETKİNLİKLERİ...

CRR'nin genç müzisyenleri destekleme vizyonu bu sezon da etkili şekilde sürdü. 363 genç sanatçı, fuaye konserlerinden oda müziği performansına uzanan etkinliklerde dinleyiciyle buluştu.

Dünyaca ünlü müzisyenler tarafından ücretsiz gerçekleşen "Ustalık Sınıfı" etkinliklerine katılan 45 öğrenci, virtüözlerle birebir çalışma fırsatına sahip oldu.

Müziği daha yakından tanımak ve keşfetmek üzere bu sezon başlatılan "Dinleyici Okulları"na sezon boyu 250 kişi katıldı.