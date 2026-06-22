Konserin solisti Leipzig Gewandhaus Orkestrası kontrbas grup şefi Fora Baltacıgil idi. Baltacıgil G. Bottesini, “Kontrbas Konçertosu” ndaki yorumuyla ve orkestra eşlikteki inceliğiyle büyük alkış aldı.
Şefin açıklamaları ile başlayan konserde J. Haydn’ın 10 ve 100 numaralı iki senfonisi çok daha anlam kazanarak dinlendi. CRR orkestrası ve izleyiciler her ikisi de Avrupa’da kendilerini ispat etmiş, ülkelerinde müzik yapmanın mutluluğunu duyan şef ve solistle sezonu başarıyla kapatmanın heyecanını yaşadı.
CRR Orkestrası sezonu Beylikdüzü konseriyle bitirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun yenilenme sürecinde, müzikseverlerin özlediği CRR Senfoni Orkestrası İstanbul içi turnesinin son konserini 20 Haziran’da başarılı kariyerini Budapeşte’de sürdüren şef Alpaslan Ertüngealp yönetiminde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdiği konserle noktaladı.
22.06.2026 16:34:00
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Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun yenilenme sürecinde, müzikseverlerin özlediği CRR Senfoni Orkestrası İstanbul içi turnesinin son konserini 20 Haziran’da başarılı kariyerini Budapeşte’de sürdüren şef Alpaslan Ertüngealp yönetiminde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdiği konserle noktaladı.
Konserin solisti Leipzig Gewandhaus Orkestrası kontrbas grup şefi Fora Baltacıgil idi. Baltacıgil G. Bottesini, “Kontrbas Konçertosu” ndaki yorumuyla ve orkestra eşlikteki inceliğiyle büyük alkış aldı.