CRR Orkestrası sezonu Beylikdüzü konseriyle bitirdi

Konserin solisti Leipzig Gewandhaus Orkestrası kontrbas grup şefi Fora Baltacıgil idi. Baltacıgil G. Bottesini, “Kontrbas Konçertosu” ndaki yorumuyla ve orkestra eşlikteki inceliğiyle büyük alkış aldı.



Şefin açıklamaları ile başlayan konserde J. Haydn’ın 10 ve 100 numaralı iki senfonisi çok daha anlam kazanarak dinlendi. CRR orkestrası ve izleyiciler her ikisi de Avrupa’da kendilerini ispat etmiş, ülkelerinde müzik yapmanın mutluluğunu duyan şef ve solistle sezonu başarıyla kapatmanın heyecanını yaşadı.