CRR sezon kapanışını Beethoven ile yaptı

Yayınlanma: 25.06.2023 - 22:18

Güncelleme: 25.06.2023 - 22:28

19. yüzyıl senfonik yazının dev yapıtlarından biri olarak kabul edilen ve insan sevgisini, birliği vurgulayan bir eser olan Ludwig Van Beethoven'ın 9. Senfonisi dün akşam Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonunun sezon kapanış konserinde CRR Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Gecede F. von Schiller'in dizeleri,120 kişilik geniş bir koro eşliğinde müzikseverlerle buluşturuldu.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’na solistler Hale soner Kekeç, Olga Syniakoca, Pavel Valuzhin, Göktuğ Alpaşar ile Volkan Akkoç yönetimindeki CRR Korosu, Şef Sibel Arsenyan yönetimindeki Vartanants Korosu, İberia Özkan Menaşvili yönetimindeki Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Garip Meriç Mansuroğlu yönetimindeki Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, İstanbul Avrupa Korosu, Beşiktaş Çocuk ve Genç Korosu eşlik etti.



Konser öncesindeyse sezon boyunca farklı konukların ağırlandığı 'Girişte Solda' etkinlikleri kapsamında 'Beethoven ve İnsanlık' söyleşisi gerçekleştirildi. Müzikolog Ersin Antep'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşinin konuğu ise Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.





Beethoven’ın bir marş havasında olan 9. Senfonisinin seslendirilmesinde önce yaptığı açılış konuşmasında Şef Murat Cem Orhan, “İstanbul bir mozaiktir denir bence tüm renklerin bir arada bulunduğu bir ebrudur İstanbul. Biz de 9. Senfoninin korosunu böyle bir çeşitlilikle hazırladık. 7’den 70’e rengarenk bir koro ile 120 kişi sizlere Schiller’in olağanüstü dizelerini seslendirecek” ifadelerini kullandı ve sezon boyunca yoğun ilgi gören tüm etkinlikler için CRR konser salonu ekibine ve izleyicilere teşekkür etti.



Katılımın yoğun olduğu konserde, izleyicilerin ısrarlı alkışlarına karşın CRR Senfoni Orkestrası eserin final bölümüyle bis yaparak sezonu coşkulu bir konserle kapattı.



