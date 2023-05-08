CRR’de bir başka konser

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:07

Piyanist Gülsin Onay'ın Saygun'un “1.Piyano Konçertosu”nda solist olduğu, Macar Şef Gábor Takács-Nagy yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası'nın 6 Mayıs konseri, ilk Türk kadın piyanistlerden Ferhunde Erkin'e ithaf edildi ve Bartok “Orkestra Konçertosu”nun seslendirisiyle hayli başka ve keyifli bir konser oldu. Onay büyük beğeniyle karşılandı ve alkışlarla üç kez daha davet edildi.

BÜYÜK HEYECAN

Anlatılması zor anlar ya da yaşantılar vardır. Yalnızca şahit olanların, o atmosferi soluyanların anlayabileceği fakat anlatamayacağı... 6 Mayıs akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) böylesi bir durum vardı. Önce, Macar Orkestra Şefi Gábor Takács-Nagy elinde mikrofonla sahneye çıktı ve Saygun müziğiyle bu konserde karşılaşması sayesinde duyduğu heyecanı aktararak şaşkınlığını ifade etti. Bestecimizin müziğini Macaristan başta olmak üzere paylaşmak istediğini belirtti. Ardından Gülsin Onay piyanonun başına geçti ve Saygun’un 1958’de Brüksel Dünya Fuarı’nda İdil Biret solistliğinde ilk seslendirilişi yapılan, kendisinin de 1991’de önce Polonya’da, sonra Hannover NDR ile kaydını yaptığı “1. Piyano Konçertosu”nu yorumladı. Bestecinin soliste, özgün ezgileri sunma yanında verdiği “orkestraya karşı çeşitli sorumluluklar yüklediği” konçertoda Onay, üzerine düşeni (hocasından aldığı güçle) örnek şekilde yaptı. Dinmeyen alkışla üç kez sahneye davet edildiğinde Bartok, Chopin ve Mozart yapıtları sundu. İkinci bölüm başında Şef Takács-Nagy; Naziler yüzünden Amerika’ya sığınmak durumunda kalan Bartok’un zorlu yaşamı içinde bu eserin taşıdığı “veda” mesajının altını çizerek yapıtın besteciye de ne denli iyi geldiğini aktardı. Bartok’un bu sayede topladığı güçle üç eser daha verdiğinden bahsetti. Sıra dışı kurgusu, Macar halk ezgilerinin ana fikirde olduğu yapıt, bestecinin hafızasında topladığı anılar ve müziklerle, adeta vatan hasretini yansıttığı yapıdaydı ve CRR Senfoni Orkestrası da Macar şef ile bu yolculukta mükemmel bir yol arkadaşlığı yaptı. Orkestranın motivasyonu üst düzeydeydi. Üfleme çalgılarda muazzam seslendiri, timpanide özenli yaklaşım, yaylılarda becerikli ve ustaca çalışlarla eser taçlandı. CRR’de bambaşka bir hava esti.

1936’da Saygun, Bartok ve Ferhunde Erkin, aynı idealin paylaşıldığı Cumhuriyetin başkentinde buluşmuştu. Kendi halkına layık olacak çalışmalara büyük titizlikle imza atan üç ustanın manevi hatırası bu özel konserde bir araya geldi. Müzik tarihinde, dönemlerinin benzer müziklerinden öteye geçen ve halklarını kültürüyle yoğrulan bestecilerin becerisi, yıllar sonra bir salonun çatısı altında birleşti, tarifi olanaksız halde yaşandı.

15 YAŞINDA KONSER...

Cumhuriyetin 100. yılında unutulmaması gereken ve ilk konserini de 15 yaşındayken tam 100 yıl önce veren Ferhunde Erkin gibi ustaları anmak için “mutlaka sonu 0 ve 5 ile biten yıldönümlere ihtiyaç olmadığı”, kültürümüze anlam katan değerlerimizi daima ve her vesileyle, her fırsatta anmanın gereği iyi anlaşıldı. Bu yılın ulu önderin aziz hatırasına yaraşır şekilde ve CRR’deki gibi bir başka olması, güzellikler, renkler ve çokseslilikle geçmesi dileğiyle...

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